Cambia tu celular: el paso a paso definitivo para modificar el nombre de tu teléfono en Android e iOS

Cambiar el nombre de un celular Android o iPhone es un procedimiento sencillo que permite identificar el dispositivo con mayor facilidad cuando se conecta a una red WiFi, se empareja por Bluetooth o se utiliza para compartir archivos. Además, personalizar esta etiqueta puede ayudar a evitar confusiones cuando hay varios teléfonos similares en una casa, oficina o espacio de trabajo.

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El nombre que viene configurado de fábrica, como “iPhone”, “Pixel” o “Galaxy”, funciona como una etiqueta visible para otros equipos y no representa un dato técnico único del teléfono. Al modificarlo, el dispositivo puede reconocerse rápidamente en conexiones inalámbricas y servicios como AirDrop o Quick Share, además de evitar que se muestre información que el usuario prefiera mantener privada.

Cómo cambiar el nombre de un celular Android

El procedimiento puede variar según la marca y la versión del sistema operativo. En los Google Pixel, hay que ingresar a Ajustes > Dispositivos conectados > Preferencias de conexión > Bluetooth > Nombre del dispositivo. Con Bluetooth activado, se escribe la nueva etiqueta y se confirma el cambio. Desde ese momento, otros equipos verán el teléfono con el nombre elegido.

En los Samsung Galaxy recientes, el camino es Ajustes > Acerca del teléfono > Editar, junto al nombre del dispositivo. En algunas versiones de One UI, la opción puede aparecer directamente como “Nombre del dispositivo” dentro de ese apartado.

El procedimiento de cambio puede variar según la marca y la versión del sistema operativo.

En celulares de otras marcas, como Xiaomi o Motorola, la función puede encontrarse en Sobre el teléfono, Bluetooth o Conexión y compartir. Si no aparece a simple vista, una alternativa es utilizar el buscador de Ajustes y escribir “nombre del dispositivo”.

Hay que tener en cuenta que cambiar el nombre de un accesorio Bluetooth, como unos auriculares, no modifica el nombre principal del celular. Del mismo modo, el nombre del punto de acceso WiFi funciona de manera independiente y puede editarse desde Ajustes > Redes e Internet o Conexiones > Punto de acceso WiFi.

Cómo cambiar el nombre de un iPhone

En el caso del iPhone, el proceso está concentrado en un único menú. Hay que entrar en Ajustes > General > Información > Nombre, tocar el campo correspondiente, borrar la etiqueta actual y escribir la nueva. El cambio se aplica inmediatamente.

La modificación también se refleja en iCloud, AirDrop, Bluetooth, la sincronización con una computadora y el punto de acceso personal. En este último caso, la red WiFi compartida adopta el nombre del iPhone, aunque la contraseña permanece sin cambios.