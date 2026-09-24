Cámara 3K y autonomía mejorada: la novedad de Meta en sus lentes accesibles que ya se puede reservar

Los lentes inteligentes vienen pisando fuerte hace rato, pero siempre con el mismo problema de fondo: precios altos que los dejaban fuera del alcance de la mayoría. Esta vez, Meta parece haber apuntado directo a resolver eso.

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Durante Meta Connect 2026, la compañía presentó una nueva línea de lentes inteligentes pensada para llevar inteligencia artificial encima sin depender todo el tiempo del celular, y México se convirtió en el primer país de la región en poder reservarlos.

Qué trae esta nueva generación de lentes

Los nuevos modelos suman una cámara de 12 megapíxeles, capaz de grabar video en resolución de hasta 3K, y una autonomía que supera las 8 horas de uso, una mejora sensible frente a generaciones anteriores que quedaban cortas para un día completo de uso constante fuera de casa.

Entre las funciones más destacadas aparece la integración con Meta AI, que permite hacerle preguntas al asistente y que interprete lo que la cámara está viendo en tiempo real, además de traducción de conversaciones al instante y un agente personal llamado Muse, pensado para automatizar tareas simples como armar recordatorios o resumir información sobre la marcha.

Precios, modelos y dónde reservarlos

En México ya se pueden reservar los modelos Adventurer, Fury, Nova, Capri y una edición especial Meta Glasses by Kylie, con precios que arrancan desde 5.199 pesos mexicanos. La línea Ray-Ban Meta Gen 3, más premium y con mejores materiales, parte de los 8.679 pesos.

Las reservas están disponibles desde ya en meta.com/mx, y la marca adelantó que próximamente los lentes también van a poder comprarse en Amazon, Mercado Libre, Liverpool y Palacio de Hierro, ampliando bastante los canales de venta en el país. Todavía no hay fecha confirmada de entrega para quienes reserven ahora, así que conviene estar atento a las novedades que vaya publicando la marca.