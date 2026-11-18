Calitoro ofrece una estructura de bonos por depósitos consecutivos, sujeta a condiciones y requisitos de apuesta que conviene revisar antes de activarlos.

Si llegaste hasta acá probablemente ya escuchaste hablar de Calitoro, la plataforma que desembarcó en Argentina en abril de 2026 con un catálogo de más de 8.000 juegos entre casino y apuestas deportivas. Esta guía va directo al grano: qué hay, cómo depositar, y cómo aprovechar los bonos sin perderse en los términos y condiciones.

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Primer paso: elegir bien el método de pago

Antes de hacer tu primer Calitoro deposit, conviene mirar qué método te conviene más. La plataforma acepta Calitoro Mercado Pago, Calitoro NaranjaX, Rapipago, Pagofacil, transferencia bancaria y Claropay, entre otros.

Depósito mínimo: desde 3.000 ARS en la mayoría de los métodos.

Sin comisiones, ni para depositar ni para retirar.

El Calitoro withdrawal tarda entre 1 y 72 horas, dependiendo del método elegido.

No hay límite mensual sobre cuánto se puede retirar.

Un consejo práctico: usá el mismo método para depositar y retirar, suele agilizar todo el proceso.

Los bonos, explicados sin vueltas

Acá es donde Calitoro se diferencia de la mayoría. En vez de un solo bono de bienvenida, ofrece cinco, uno por cada depósito consecutivo:

Depósito Bono Giros gratis 1° 150% hasta 150.000 ARS 25 FS Sweet Bonanza 2° 100% hasta 120.000 ARS 30 FS Gates of Olympus 3° 100% hasta 150.000 ARS 35 FS Big Bass Bonanza 4° 100% hasta 200.000 ARS 40 FS Sugar Rush 5° 150% hasta 300.000 ARS 70 FS Starlight Princess

Todos con rollover x35. Nuestro consejo: no te apures a hacer los cinco depósitos de una, andá probando los juegos de cada tanda antes de seguir sumando.

¿Casino o deportes? Podés tener los dos

En Calitoro casino vas a encontrar tragamonedas (6.182, para ser exactos), mesas en vivo con crupieres reales, bingo, lotería y hasta juegos instantáneos. Los títulos más jugados por ahora son Aviator, Crazy Time, Super Ace y Chicken Road 2.0, con más de 30 proveedores detrás, entre ellos Pragmatic Play, Hacksaw y BGaming.

Si preferís las apuestas deportivas, Calitoro sport permite jugar desde 50 ARS, así que sirve tanto para el que arranca como para el que ya tiene experiencia.

Un dato que no todos saben

Calitoro ya opera con varias monedas: pesos argentinos, chilenos, soles peruanos, pesos colombianos y dólares. Todavía el acceso está habilitado solo para Argentina, pero esa estructura multi-moneda deja bastante claro que la expansión a Chile, Perú y Colombia está en los planes.

Seguridad, lo básico

La plataforma funciona bajo licencia de Anjouan, gestionada por Ingrex Tech LTD desde la Unión de las Comoras. Todas las transacciones van con cifrado HTTPS/SSL. Eso sí, no hay autenticación de dos factores todavía, algo a tener en cuenta si te gusta tener esa capa extra de seguridad.

Para cerrar

Entre el catálogo grande, los pagos locales sin comisión y esos cinco bonos consecutivos, Calitoro bet tiene con qué convencer a quien busca variedad sin complicarse. Como siempre, revisá los términos de cada bono antes de activarlo, y jugá con cabeza.