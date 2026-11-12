El Buen Fin 2026: cuándo empieza, cuántos días durará y cómo evitar estafas virtuales

El Buen Fin 2026 se realizará del viernes 13 al martes 17 de noviembre en México: cinco días continuos de descuentos en tiendas físicas y en línea. Con tantas ofertas circulando, también es la semana en que más conviene desconfiar.

{{{htmlAmp}}}

El programa lo impulsan la Secretaría de Economía y Concanaco Servytur junto con el sector privado. Para comprar sin sobresaltos, hace falta saber cómo verificar a los comercios y qué fraudes son los más comunes en estas fechas.

Cómo reconocer un comercio registrado

El periodo oficial de descuentos termina la noche del martes 17. Participan miles de establecimientos acreditados en la plataforma oficial, entre cadenas departamentales, MiPyMEs y comercio digital.

Los comercios afiliados deben mostrar un código QR en su publicidad. Al escanearlo, se abre la página oficial de la edición 2026, con la razón social y la ubicación del negocio. Si el comercio no está registrado, la consulta lo indica.

Los fraudes más comunes de la temporada

Los engaños más frecuentes son el phishing, que suplanta a tiendas y bancos por SMS, correo o redes sociales, y las tiendas virtuales falsas que cobran y nunca entregan. A eso se suman las falsas notificaciones de paquetes retenidos en aduana o con errores de dirección.

Otro riesgo son las redes WiFi públicas sin contraseña, que se usan para interceptar datos. Conviene pagar desde una red propia o con datos móviles, y revisar que la dirección empiece con https:// y no tenga variaciones sospechosas.

Cómo protegerte y dónde denunciar

Entre las medidas preventivas, usar un CVV dinámico generado desde la app del banco en lugar de los tres dígitos de la tarjeta, activar alertas en tiempo real por SMS o correo y actualizar las contraseñas. Después de comprar, guardá comprobantes, capturas y números de pedido.

Para reportar, Profeco atiende al 55 5568 8722 y al 800 468 8722, y en telefonodelconsumidor.gob.mx. Los ciberdelitos pueden denunciarse a la Policía de Ciberdelincuencia Preventiva, en policia.cibernetica@ssp.df.gob.mx, y las compras con proveedores extranjeros, en econsumer.gov. La mejor defensa sigue siendo verificar el comercio antes de pagar.