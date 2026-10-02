Biometría, IA y valijas inteligentes: así funcionará la nueva experiencia de viajar en aeropuertos

La plataforma ya funciona en 35 aeropuertos internacionales de ocho países, y el del Calafate es el primero de Argentina.

El Aeropuerto Internacional de El Calafate se convirtió en el primero de Argentina en incorporar GoodMaps, una plataforma de navegación interior que utiliza tecnología LiDAR y posicionamiento mediante cámara con inteligencia artificial para ayudar a los pasajeros a desplazarse por la terminal. El sistema ofrece indicaciones paso a paso desde el celular y permite ubicar sectores como el check-in, las puertas de embarque, el área de equipaje y los espacios gastronómicos.

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La herramienta, que ya está disponible para dispositivos Android e iOS, busca mejorar especialmente la autonomía y accesibilidad de los viajeros. GoodMaps puede determinar la ubicación del usuario con una precisión aproximada de 30 centímetros y no necesita balizas ni infraestructura física adicional. La iniciativa también contempla su incorporación en los aeropuertos de Trelew y Ushuaia, como parte del programa “London Accesible” de London Supply Group.

Cómo funciona GoodMaps en los aeropuertos

GoodMaps permite recorrer el aeropuerto mediante diferentes tipos de indicaciones adaptadas a las necesidades de cada pasajero. La plataforma ofrece guía de audio y descripciones para personas ciegas o con baja visión, indicaciones visuales para personas sordas o con discapacidad auditiva y recorridos que evitan escaleras para quienes tienen movilidad reducida.

Además, cuenta con rutas estructuradas con menos estímulos para personas neurodiversas. El sistema también permite consultar previamente los planos de las terminales a través de mapas web, para que los pasajeros puedan familiarizarse con el lugar antes de llegar.

La plataforma ya funciona en 35 aeropuertos internacionales de ocho países y permite navegar en más de 25 idiomas. En el caso de El Calafate, su implementación apunta a facilitar los desplazamientos de los pasajeros y reducir las dificultades que pueden aparecer al recorrer una terminal desconocida.

GoodMaps puede determinar la ubicación del usuario con una precisión aproximada de 30 centímetros.

La tecnología transforma los aeropuertos

La incorporación de GoodMaps forma parte de una transformación tecnológica que también se observa en otras terminales del mundo. En Europa, el aeropuerto Schiphol, en Ámsterdam, utiliza inteligencia artificial en proyectos vinculados con los controles y la seguridad, mientras que el aeropuerto de Valencia, en España, incorporó navegación interior basada en realidad aumentada.

En Schiphol también se implementa el proyecto “DARTMOUTH”, una plataforma que integra distintos algoritmos para detectar posibles artículos prohibidos durante los controles de seguridad.

En Asia, el aeropuerto de Changi, en Singapur, avanzó con sistemas biométricos y reconocimiento facial para agilizar determinados procesos. Japón, por su parte, desarrolla soluciones de automatización y robótica en el aeropuerto de Narita y realiza pruebas con vehículos autónomos para trasladar pasajeros y equipaje.

De esta manera, la tecnología no solo apunta a acelerar los controles y las operaciones aeroportuarias. También empieza a ocupar un papel central en la accesibilidad y autonomía de los pasajeros, con herramientas que buscan hacer más sencilla la experiencia de viajar.