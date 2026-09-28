Aeropuertos Argentina 2000 tendrá la concesión hasta 2049 con nuevas inversiones por US$600 millones

El Gobierno nacional alcanzó un acuerdo con Aeropuertos Argentina 2000, la principal operadora aeroportuaria del país, para extender la concesión de sus servicios hasta el 2049. El entendimiento incluye la posibilidad de prorrogar por otros siete años el permiso de administrar y controlar 35 aeropuertos argentinos, lo que asegura continuidad en la gestión de la infraestructura aérea.

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La compañía, controlada por el Grupo Corporación América del empresario Eduardo Eurnekian, administra terminales estratégicas como Ezeiza, Aeroparque y Córdoba. A través de su red aeroportuaria, que emplea a unas 2.100 personas, transitan anualmente cerca de 43 millones de pasajeros, lo que representa alrededor del 90% del tráfico aéreo nacional.

Como parte del acuerdo, Aeropuertos Argentina 2000 deberá realizar inversiones adicionales por US$600 millones, que se sumarán a los US$606 millones ejecutados entre 2021 y 2026. Dichos fondos se destinarán a continuar con la modernización de la infraestructura aeroportuaria, en línea con los compromisos asumidos en etapas anteriores.

La ampliación contractual estará acompañada de un nuevo compromiso de inversión antes del 31 de diciembre de 2031, con el objetivo de mejorar las instalaciones aeroportuarias en todo el país. Según lo establecido, los recursos deberán ser acreditados en 2027 y, además, el 75% de las obras previstas tendrá que estar concluido antes de finalizar ese período.

La nueva inversión

Este esquema de financiamiento se diferencia del modelo tradicional, ya que los recursos no formarán parte del fondo fiduciario alimentado por el canon que la concesionaria abona al Estado. Actualmente, ese canon representa el 15% de los ingresos totales de la empresa, provenientes de tasas aeroportuarias, alquileres comerciales, estacionamientos y otros servicios vinculados a la operación.

La nueva inversión comprometida será afrontada directamente por la compañía y entre las iniciativas con mayores probabilidades de concretarse se destaca la construcción de una nueva terminal internacional de arribos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Este proyecto busca consolidar a Ezeiza como una de las principales puertas de entrada al país.

Aeropuertos Argentina nació en el año 1998 y se constituye en uno de los mayores administradores privados del mundo con 35 aeropuertos en operación. Aeropuertos Argentina es parte de Corporación América Airports, compañía que opera y administra 53 aeropuertos en 6 países: Argentina, Armenia, Brasil, Ecuador, Italia y Uruguay.