¿Tu billetera virtual es segura? Las 6 configuraciones clave que tenés que revisar hoy para evitar estafas

Tener plata en el celular es cómodo, pero también convierte al teléfono en la puerta de entrada favorita para quienes buscan vaciar cuentas ajenas. La mayoría de las fallas de seguridad ni siquiera son técnicas: son configuraciones que cualquiera puede cambiar en un par de minutos.

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Especialistas en ciberseguridad relevaron las fallas más comunes que dejan expuestas a las billeteras virtuales, y casi todas tienen algo en común: son ajustes que el propio usuario desactivó, sin dimensionar el riesgo que eso implica.

Biometría y notificaciones, lo primero para revisar

Muchos usuarios desactivan el reconocimiento facial o el lector de huella para ganar velocidad al abrir la app, y quedan protegidos solo por un código numérico simple, mucho más fácil de vulnerar. Reactivar la biometría suma una barrera extra que no cuesta nada mantener.

Otro punto flojo son las notificaciones en la pantalla bloqueada: si se muestran completas, cualquiera con acceso físico al teléfono puede leer un código de verificación sin siquiera desbloquearlo. La solución es simple: configurar el celular para que oculte el contenido sensible hasta abrir la app.

El problema de depender solo del SMS

Usar los mensajes de texto como único método para recuperar la cuenta es un riesgo, porque un atacante puede interceptarlos con técnicas de duplicación de SIM. Lo más seguro es reemplazar el SMS por una app generadora de códigos, como Google Authenticator o Authy.

A esto se suma no tener contactos de confianza cargados en la sección de seguridad de la billetera. Sin esa opción activada, cualquier intento de robo se demora en contenerse, y los delincuentes pueden vaciar la cuenta en minutos.

Accesos remotos y la SIM sin protección

Otro clásico de las estafas telefónicas es convencer a la víctima de instalar una app de acceso remoto, como AnyDesk, con la excusa de "ayudarla" con un trámite. Una vez adentro, el atacante ve la pantalla en tiempo real y puede hacer transferencias sin que la víctima lo note.

Por último, no tener un PIN en la tarjeta SIM deja la puerta abierta al SIM swapping: si alguien clona el chip, puede interceptar los SMS de verificación y tomar control de la cuenta. Activar ese PIN desde la configuración de red móvil del celular lleva menos de un minuto.