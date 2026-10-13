El beneficio exclusivo de Samsung para comprar la nueva Galaxy Tab S12 con un descuento de $700.000

Samsung lanzó una promoción que permite ahorrar $700.000 en la compra de las nuevas Galaxy Tab S12 Series en Argentina. El beneficio se obtiene mediante la Samsung PrePaid Card, una tarjeta que cuesta $700.000 y que estará disponible entre el 13 y el 20 de octubre de 2026, tanto en la tienda online como en los locales físicos de la marca.

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La promoción funcionará a partir del lanzamiento oficial de las tablets, previsto para el 21 de octubre. Quienes compren la PrePaid Card podrán utilizarla como un descuento de $1.400.000 sobre el precio final del equipo. De esta manera, el ahorro efectivo será de $700.000, ya que el importe abonado por la tarjeta se duplica al momento de adquirir uno de los dispositivos compatibles de la nueva serie.

Cómo funciona la Samsung PrePaid Card y dónde conseguirla

La Samsung PrePaid Card se puede comprar por $700.000 a través de la tienda oficial de Samsung o en sus Samsung Stores. Una vez que las Galaxy Tab S12 Series salgan a la venta en el país, el 21 de octubre, el importe de la tarjeta se aplicará como un descuento de $1.400.000 sobre el precio final de la tablet.

El beneficio también se puede combinar con otras promociones de lanzamiento anunciadas por la compañía. Entre ellas se encuentran el Plan Canje, las cuotas sin interés, los descuentos por pago al contado y los beneficios asociados a la contratación de Samsung Care+.

Para acceder a la promoción, los interesados pueden ingresar a la tienda oficial de Samsung Argentina y adquirir la tarjeta durante el período establecido, que finaliza el 20 de octubre.

La promoción es válida hasta el 20 de octubre.

Cuánto cuestan las nuevas tablets Galaxy Tab S12

Las nuevas Samsung Galaxy Tab S12 Series llegarán a Argentina el 21 de octubre, con precios desde $3.699.999. La propuesta está orientada a quienes buscan dispositivos de alta gama para trabajar, estudiar, crear contenido y realizar varias tareas al mismo tiempo.

La serie incorpora pantallas Dynamic AMOLED con una alta tasa de refresco, procesadores de última generación y herramientas de inteligencia artificial de Galaxy AI, diseñadas para potenciar la productividad y la creatividad.

Otro de los aspectos destacados es que las tablets incluyen de fábrica una funda con teclado y el lápiz digital S Pen dentro de la caja. Estos accesorios permiten ampliar las posibilidades de uso del dispositivo y convertirlo en una herramienta de trabajo portátil.

Con esta promoción, Samsung busca impulsar la llegada de su nueva generación de tablets al mercado argentino mediante un beneficio que puede acumularse con otras opciones de financiación y descuentos disponibles durante el lanzamiento.