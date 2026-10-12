Ahorro en tecnología: cómo conseguir la nueva Samsung Galaxy Tab S12 con cupones y descuentos

La Samsung Galaxy Tab S12 ya se vende en la tienda en línea de Samsung México y, con el cupón CLUB15_S12, el modelo Ultra baja de 29.999 a 25.499 pesos y la S12+, de 25.999 a 22.099.

{{{htmlAmp}}}

Con 15% de descuento, el cupón recorta 4.500 pesos en la Ultra y 3.900 en la S12+, el ahorro más fuerte entre los códigos disponibles. A eso se suman el envío gratuito y hasta 24 mensualidades sin intereses, según la tarjeta. Todos los valores están expresados en pesos mexicanos.

Cupones y precios finales

Los precios oficiales son de 29.999 pesos para la Galaxy Tab S12 Ultra, con pantalla de 14,6 pulgadas, y de 25.999 para la S12+, de 12,6 pulgadas. El cupón CLUB15_S12 se ingresa en el carrito de la tienda oficial y aplica a ambos modelos.

Con ese código, la Ultra queda en 25.499 pesos y la S12+ en 22.099. También existe el cupón LIVESEM, que deja la Ultra en 26.999 y la S12+ en 23.399: un descuento de alrededor de 10% que lo ubica por detrás del primero.

Envío y formas de pago

La tienda ofrece envío gratuito a todo el país, con entrega en un plazo de 3 a 15 días hábiles. Para pagar, hay hasta 24 mensualidades sin intereses, según la tarjeta utilizada.

Las tablets se compran en el sitio de Samsung México y están disponibles en gris y plata. Con ese esquema, la cuota mensual más baja se consigue combinando el cupón de 15% con el plazo más largo que permita cada banco.

Qué trae la tablet

Ambos modelos combinan un procesador MediaTek Dimensity 9500, 12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento ampliable con microSD de hasta 2 TB y pantalla de 120 Hz con un brillo máximo de 1.600 nits. Corren One UI 9 sobre Android 17 e incluyen el S Pen, y la Ultra suma resistencia IP68 y Wi-Fi 7.

Galaxy AI llega a las apps nativas como Notas, con resúmenes y transcripciones automáticas. El paquete incluye además beneficios en apps de creación y productividad: cuatro meses gratis de Photoshop, un año gratis de GoodNotes, seis meses de prueba de Notability y Clip Studio Paint, y 66% de descuento en LumaFusion.