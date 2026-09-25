Audio de alta definición: la tecnología de Samsung detrás de sus nuevos parlantes para escuchar música con máximo detalle

Los parlantes ofrecen Wi-Fi y Bluetooth, además de integración con el ecosistema Samsung.

Elegir un parlante no depende solamente de la potencia. La calidad del audio, la inteligencia artificial, la adaptación al ambiente y las opciones de conectividad también pueden cambiar la experiencia al escuchar música. Por eso, Samsung reunió cinco aspectos para tener en cuenta en sus modelos Music Studio 5 y Music Studio 7, dos parlantes que combinan tecnologías de sonido y funciones inteligentes.

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Los equipos cuentan con Audio de Alta Resolución y procesamiento de 24-bit/96 kHz, mientras que la Music Studio 7 suma una frecuencia extendida de hasta 35 kHz. Además, incorporan tecnologías como Dolby Atmos inalámbrico y Eclipsa Audio, orientadas a generar una reproducción más detallada e inmersiva.

Audio e inteligencia artificial

El primer punto está relacionado con la capacidad de reproducir más información presente en las grabaciones. En este sentido, los dos modelos utilizan Audio de Alta Resolución, mientras que la Music Studio 7 incorpora también una frecuencia extendida.

La inteligencia artificial es otro de los elementos destacados. La Ecualización Automática con IA identifica el tipo de contenido que se está reproduciendo y ajusta el audio. A su vez, el Control Dinámico de Graves analiza las vibraciones para reducir distorsiones y mantener la fidelidad de las frecuencias bajas.

El espacio donde está ubicado el parlante también influye. Los equipos incorporan SpaceFit Sound Pro, que analiza el entorno para ajustar la ecualización y la potencia. También cuentan con Auto Volume, Escenario Sonoro Ampliado con tecnología Waveguide y Amplificador de Voz Activa Pro.

Los equipos incorporan tecnologías como Dolby Atmos inalámbrico y Eclipsa Audio.

Dos parlantes, diferentes posibilidades

La función Stereo Play permite conectar dos Music Studio del mismo modelo para separar los canales izquierdo y derecho. También está disponible Group Play, que permite reproducir el mismo contenido en diferentes habitaciones mediante dispositivos compatibles conectados a la misma red Wi-Fi.

En conectividad, los parlantes ofrecen Wi-Fi y Bluetooth, además de integración con el ecosistema Samsung. Entre las funciones disponibles aparecen SmartThings, Spotify Tap, Alexa integrada, Google Cast, Spotify Connect y AirPlay.

Music Studio 5 o Music Studio 7

La Music Studio 7 (LS70H) cuenta con un sistema de 3.1.1 canales, minimización de ruido, frecuencia extendida de hasta 35 kHz y entrada HDMI eARC. Está orientada a quienes buscan una experiencia sonora más inmersiva. La Music Studio 5 (LS50H) utiliza un sistema de 2.0 canales y apuesta por un formato compacto con Wi-Fi y Bluetooth integrados.

De esta manera, Samsung plantea dos alternativas con distintas configuraciones para disfrutar música y otros contenidos dentro del hogar.