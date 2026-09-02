Atención bolsillo: el celular plegable con dos pantallas y un chip ultra potente que se consigue con un megadescuento

De los tres plegables que Samsung lanzó este año, el Galaxy Z Flip8 fue el que menos reflectores se llevó, en parte eclipsado por el nuevo diseño del Galaxy Z Fold8. Pero justo ahora aparece con un descuento que lo vuelve mucho más tentador.

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El equipo pasa de $30.499 a $21.349 pesos con un código de descuento, aunque tiene un truco importante: el cupón FF8_CLUB30 solo funciona si se elige el color menta, así que conviene tenerlo en cuenta antes de armar el carrito de compra.

El corazón del equipo: un chip inédito

Por dentro, el Galaxy Z Flip8 monta el chip Exynos 2600, acompañado de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. Se trata del primer procesador de 2 nanómetros del mundo fabricado íntegramente por Samsung, un dato técnico relevante que marca la diferencia frente a otros plegables de la competencia. El equipo también estrena One UI 9 basado en Android 17, con más funciones potenciadas por inteligencia artificial y mejoras en la pantalla externa FlexWindow para resolver tareas sin necesidad de abrir el celular.

Más delgado gracias a nuevos materiales

El diseño se benefició de dos tecnologías clave: la batería de silicio de carbono y el material Flex Titanium, que en conjunto redujeron el grosor a apenas 6,1 mm abierto y 13,1 mm cerrado, con un peso de solo 180 gramos. La pantalla externa es Super AMOLED de 4,1 pulgadas, mientras que la interna es Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas, con un pliegue mucho más disimulado que en generaciones anteriores.

Cómo aprovechar la oferta

El envío es gratuito a todo el país, con un tiempo de entrega de entre 3 y 15 días hábiles. Además, hay opciones de financiación de hasta 24 meses sin intereses según la tarjeta, con la mayoría de los bancos ofreciendo hasta 12 cuotas sin costo adicional, y PayPal habilitando plazos más largos junto a Banamex.