ASUS presentó en Latinoamérica la ProArt P16: la potente laptop pensada para la inteligencia artificial empresarial

El equipo está diseñado para ejecutar inteligencia artificial de manera local.

ASUS anunció la llegada a Latinoamérica de la ProArt P16, su nueva laptop profesional preparada para la era de la inteligencia artificial agéntica. Se trata de un equipo que incorpora el superchip NVIDIA RTX Spark y hasta 128 GB de memoria unificada, con capacidad para ejecutar modelos de IA, generar imágenes y automatizar procesos directamente desde la computadora, sin necesidad de conexión a internet.

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A diferencia de los asistentes tradicionales, la IA agéntica puede interpretar el contexto y las intenciones del usuario para proponer, planificar y ejecutar tareas de manera autónoma. Al funcionar localmente, también permite mantener los datos personales dentro del dispositivo y reducir la dependencia de servicios en la nube y suscripciones adicionales.

NVIDIA RTX Spark: potencia para trabajar con inteligencia artificial

Uno de los principales diferenciales de la ASUS ProArt P16 es su arquitectura de hardware. El superchip NVIDIA RTX Spark combina un procesador NVIDIA Grace de 20 núcleos con una GPU NVIDIA Blackwell RTX de 6.144 núcleos CUDA. Esta configuración, junto con los 128 GB de memoria unificada, permite trabajar con aplicaciones de inteligencia artificial generativa y proyectos de gran tamaño.

El equipo también incorpora distintas herramientas orientadas a la productividad y la creación de contenido:

ASUS Zenni Claw: funciona como un asistente personal que ayuda a organizar agendas, buscar información y coordinar viajes.

MuseTree: permite generar imágenes y conceptos visuales mediante el modelo FLUX.2, de forma local y sin utilizar créditos en la nube.

StoryCube: utiliza inteligencia artificial para clasificar fotografías y videos según actividades, momentos y lugares.

Hermes Agent y ComfyUI: permiten conectar herramientas y automatizar cadenas de trabajo más complejas.

La computadora ya está disponible en Latinoamérica mediante los canales oficiales de la marca.

Pantalla OLED 4K y diseño portátil

En el apartado visual, la ProArt P16 cuenta con una pantalla ASUS Lumina Pro OLED 4K, con una tasa de refresco de 120 Hz, brillo máximo de 1.600 nits en contenido HDR y calibración de fábrica con Delta E inferior a 1. Además, su tratamiento antirreflejos reduce los destellos hasta un 65%.

Pese a su potencia, presenta un diseño de 12,9 milímetros de grosor y 1,77 kilos de peso. También incluye una batería de 99,9 Wh, certificación militar MIL-STD 810H, seis altavoces con Dolby Atmos, tres puertos USB 4, HDMI 2.1 y lector de tarjetas SD Express 7.0.

Precio y disponibilidad de la ASUS ProArt P16

La nueva ASUS ProArt P16 con NVIDIA RTX Spark ya está disponible en Latinoamérica mediante los canales oficiales de la marca y retailers autorizados. Los precios y las configuraciones pueden variar según el país.

Dependiendo del mercado, la compra incluye tres meses de Adobe Creative Cloud, tres meses de Google AI Pro y dos meses de Perplexity Pro, junto con 3.000 créditos de bonificación. También ofrece dos años de garantía de fábrica.