Argentina y China lanzaron un nuevo cluster tecnológico con eje en la soberanía

Argentina y China avanzaron en la creación de un nuevo espacio de cooperación científica y tecnológica. Se trata del Cluster de Innovación Tecnológica Argentina-China (CITAC), presentado este jueves en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA con participación de universidades, organismos científicos, empresas e instituciones de la economía del conocimiento de ambos países.

La presentación estuvo encabezada por Sabino Vaca Narvaja, presidente del CITAC; Wang Xiaoxu, Ministro Consejero de la Embajada de la República Popular China en la Argentina; y Guillermo "Willy" Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.

Entre las instituciones argentinas que participaron se encuentran la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), la Cámara Argentina de Internet (CABASE), la Red Federal de Economía del Conocimiento, Polo IT La Plata, la Fundación Blockchain Argentina y el Laboratorio de Investigación y Formación en Informática Avanzada (LIFIA) de la Universidad Nacional de La Plata.

También acompañaron la propuesta la Cámara Argentino China, la Cámara de Empresas Chinas en Argentina y el Consejo Argentino Chino, además de universidades nacionales argentinas y una red de universidades chinas.

El eje puesto en el desarrollo y la soberanía tecnológica

Uno de los principales planteos durante la presentación estuvo relacionado con el lugar que ocupa la tecnología en la disputa por el desarrollo económico y la autonomía de los países. Vaca Narvaja definió el objetivo del nuevo espacio: "Nuestra táctica es construir una plataforma de encuentro entre los sistemas científico-tecnológicos, públicos y privados, de Argentina y China. Nuestra estrategia es jerarquizar la ciencia y la tecnología dentro de la relación bilateral, apostando a una cooperación de mayor calidad, con más conocimiento, innovación y valor agregado".

También remarcó que la intención no es limitar el vínculo bilateral al intercambio comercial: "No queremos solamente comerciar más: queremos investigar, desarrollar y producir más juntos".

El presidente del CITAC también vinculó la iniciativa con los cambios generados por la inteligencia artificial y otras tecnologías de frontera. "Estamos en un momento bisagra. La inteligencia artificial puede reconfigurar el sistema productivo, educativo y científico", sostuvo.