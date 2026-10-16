¿Cómo aprovechar hasta 35% OFF y envío gratis en celulares y electrodomésticos por el Día de la Madre?

Samsung lanzó su promoción por el Día de la Madre con descuentos en celulares, televisores y electrodomésticos, hasta 12 cuotas sin interés y un 15% adicional si se paga en un solo pago. La oferta vence el 18 de octubre.

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Quedan pocos días para comprar, y la clave está en combinar tres elementos: el descuento de cada producto, las cuotas y el pago único. Las ofertas rigen en las tiendas físicas y en el e-store de Samsung, y el envío gratis cubre celulares, televisores y accesorios.

Las ofertas en celulares y tecnología

En la serie A, el Galaxy A16 baja 23% y queda en $305.999, el A17 cae 14% a $416.499, el A27 tiene 20 % de descuento y cuesta $679.999 y el A37, 13%, a $849.999. En la gama alta, el Galaxy S26 Ultra de 256 GB tiene 13 % de descuento y sale $2.514.299.

El Galaxy S26 FE cuesta $1.999.999 con hasta 18 cuotas sin interés, y combina hasta 40% de ahorro con Plan Canje, el 15 % extra por pago único y seguro y reparación de pantalla bonificados. También hay rebajas en tablets, como la Galaxy Tab S10 Lite con 30% de descuento ($699.999), y en relojes y auriculares.

Televisores y electrodomésticos

El mayor descuento de la lista corresponde al aire acondicionado Split Inverter de 3.0 kW frío/calor, con 39 % de rebaja y un precio de $989.999 en hasta 12 cuotas. Le siguen los combos de televisor con barra de sonido, que llegan a 24% de descuento, con el The Frame de 65" más barra en $3.299.999.

En línea blanca, el lavarropas de carga frontal de 9,5 kg tiene 15% de descuento ($1.149.999 en hasta 12 cuotas), el lavavajillas de 14 cubiertos 20% ($1.489.999) y la heladera Bespoke AI Side by Side de 590 L baja 23% y sale $4.181.999. Entre los televisores, el QLED Q7F de 55" cuesta $1.099.999, con 21% de descuento.

Cómo aprovechar las condiciones

Las cuotas sin interés dependen del producto: van de 6 a 12 en la mayoría y llegan a 18 en el Galaxy S26 FE. El pago único suma el 15% extra, que según la promoción se acumula con los descuentos de la lista. El Plan Canje permite entregar un dispositivo usado como parte de pago.

El envío gratis a todo el país corresponde a celulares, televisores y accesorios, así que los electrodomésticos grandes quedan afuera. Samsung no menciona cupones ni descuentos bancarios. El pago único es la vía que más descuento acumula.