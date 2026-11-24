Apple suma en la segunda beta de iOS 27.3 un desbloqueo facial con la cámara frontal para el iPhone Duo, su plegable sin Face ID. No es Face ID: usa una cámara común, y la propia compañía advierte que es menos seguro.

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El Duo salió con Touch ID en el botón lateral. La nueva función apunta a recuperar la comodidad de mirar y desbloquear, pero con límites claros: es un atajo para la pantalla de bloqueo, no un reemplazo de la biometría. La disponibilidad en la Argentina no está clara.

Cómo funciona sin Face ID

La opción aparece en los ajustes de seguridad y funciona solo con el teléfono cerrado, con la cámara de la pantalla externa. Para registrar el rostro, hay que girar la cabeza hacia la izquierda, la derecha, arriba y abajo. Con el equipo abierto, sigue haciendo falta la huella o el código.

En una prueba práctica, el Duo cerrado pasó de la pantalla de bloqueo al inicio en aproximadamente 1,5 segundos, sin presionar ningún botón.

Por qué no es Face ID

Face ID mapea el rostro en 3D con más de 30.000 puntos infrarrojos, mientras que una cámara selfie común ve una imagen plana. Por eso Apple advierte que esta función es menos segura que Touch ID o Face ID.

Solo desbloquea la pantalla de bloqueo: Apple Pay, las contraseñas guardadas y los inicios de sesión en apps siguen pidiendo la huella. Además, exige un desbloqueo reciente con Touch ID o código, y tras unos 45 minutos sin tocar el teléfono, vuelve a depender del botón lateral.

Qué más cambia en la beta

La misma beta incorpora un ajuste relacionado para bloquear el teléfono al cerrarlo, pensado para que cerrar el plegable proteja el contenido. Por ahora, el desbloqueo facial está en la segunda beta para desarrolladores de iOS 27.3, una versión de prueba que no se recomienda instalar en un teléfono de uso diario.