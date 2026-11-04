Inspirado en el iPhone y con doble pantalla: el nuevo tanque chino que prepara su llegada a México

El Xiaomi 18 Pro Max llegará a México en diciembre, según Xiaomi México, con una segunda pantalla en la parte trasera y un nombre que la marca nunca había usado en su serie principal: Pro Max.

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Xiaomi apuesta por dos cosas para competir en la gama alta: tomar el apellido más reconocido de Apple y ofrecer algo que el iPhone no tiene, una pantalla extra en la tapa trasera.

La segunda pantalla y el nombre Pro Max

La pantalla trasera es AMOLED de 2,9 pulgadas, con 120 Hz y 4.000 nits de brillo pico. Muestra información útil, ejecuta apps en formato de tarjetas y sirve como vista previa de las cámaras traseras.

Es el primer celular de la serie principal de Xiaomi con el apellido Pro Max, que hasta ahora se reservaba a las series Redmi y POCO de gama media. El Xiaomi 17 Pro Max del año pasado fue exclusivo de China.

Pantalla principal, procesador y cámaras

La pantalla principal es AMOLED LTPO de 6,9 pulgadas con resolución 1.5K, refresco variable de 1 a 120 Hz y 4.000 nits de brillo pico. Lo mueve un Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de 2 nm, con 12 o 16 GB de RAM y hasta 1 TB de almacenamiento.

En cámaras, lleva ópticas Leica Summilux: un sensor principal de 200 MP con estabilización óptica, un ultra gran angular de 50 MP y un telefoto de 200 MP con zoom óptico de 3,2x. La cámara frontal es de 50 MP.

Batería, carga y llegada a México

El modelo presentado en China lleva una batería de 8.500 mAh, con carga de 100 W por cable, 50 W inalámbrica y 27 W inversa. Tiene certificación IP68 y pesa 235 gramos en sus versiones negra, blanca y rosa.

Xiaomi lo anunció en China a fines de septiembre y prevé el lanzamiento internacional de la serie 18 Pro en noviembre. La llegada a México es en diciembre. La gran ventaja de este modelo está en su segunda pantalla y en un telefoto de 200 MP con zoom óptico de 3,2x.