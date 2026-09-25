Apple indemnizará a los argentinos por el freno a los iPhone: quiénes están incluidos y cómo reclamar

Tras una demanda colectiva impulsada por Acción del Consumidor (ADELCO), la gigante tecnológica Apple fue obligada a desembolsar tres millones de dólares para resarcir a los usuarios del país. La compensación llega luego de que la empresa redujera de forma deliberada el rendimiento de diversos dispositivos mediante actualizaciones de su sistema operativo sin informar adecuadamente a las y los consumidores.

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El histórico entendimiento, con homologación de la Justicia comercial, fija un beneficio de hasta 40 dólares por teléfono elegible. Quienes hayan sufrido este desmedro de la potencia en sus equipos recibirán la transferencia directa en moneda extranjera o en pesos al tipo de cambio oficial del Banco Nación.

Modelos alcanzados y condiciones para cobrar

La medida contempla a usuarios actuales y pasados de siete equipos específicos: iPhone 6, 6 Plus, 6s, 6s Plus, SE (primera generación), 7 y 7 Plus. Queda excluido explícitamente el modelo 5C.

Para poder acceder al cobro, las personas deberán cumplir los siguientes requisitos:

Haber residido en la Argentina al 4 de febrero de 2020 (fecha de presentación del reclamo judicial).

Haber utilizado los dispositivos con las actualizaciones de sistema operativo iOS 10.2.1 o posteriores (para los modelos 6 y SE) e iOS 11.2 en adelante (para la serie 7).

Firmar una declaración jurada confirmando la pérdida de rendimiento antes del 21 de diciembre de 2017.

Paso a paso: cómo hacer el trámite

Desde la asociación de consumidores remarcaron que el trámite es totalmente personal, gratuito y 100% digital, prescindiendo de intermediarios o gestores. La gestión se realizará exclusivamente mediante el portal acuerdosmartphones.com.ar cuando quede habilitada la plataforma.

El plazo para completar la planilla constará de seis meses corridos a partir de la puesta en marcha del registro en la web. Cada solicitante deberá aportar:

Documento de identidad (DNI o CUIT) y comprobante de residencia. Modelo y número de serie del smartphone (ubicable en la caja original, en la cuenta de Apple vinculada o en los ajustes del equipo). Un CBU o CVU en pesos o dólares a nombre del titular.

Los desembolsos se efectuarán en un período de hasta 90 días hábiles posteriores a la aprobación del listado definitivo. Si tras repartir la indemnización máxima de 40 dólares queda un remanente del fondo, ese saldo sobrante será destinado a la Fundación Garrahan.