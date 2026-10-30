¿Cómo apartar el nuevo Tesla Roadster de Elon Musk en México? El enlace clave para hacer la reserva

Reservar el nuevo Tesla Roadster en México cuesta 964.000 pesos mexicanos en dos pagos, y no compra un auto: asegura un lugar en una fila cuya producción arranca en 2028.

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Tesla presentó el 15 de octubre, en Texas, la segunda generación del Roadster, con propulsores desarrollados junto a SpaceX que lo hicieron saltar y girar en el aire. Desde entonces, la reserva está abierta en el sitio de Tesla México.

Cómo reservar el Roadster desde México

El trámite se hace en el sitio oficial de Tesla México, dentro de la página del Roadster. Hay que tocar Reserva ahora y entrar al proceso de pago, donde Tesla muestra las condiciones y los importes antes de confirmar.

Quien prefiera esperar puede elegir la opción "Manténganme informado" y registrarse para recibir novedades del auto. Conviene revisar los importes completos antes de pagar, porque la reserva no se resuelve en un solo paso.

Cuánto cuesta apartarlo

Para la versión Performance, el sitio de Tesla México pide un primer pago de 100.000 pesos mexicanos, que la empresa identifica como totalmente reembolsable. El segundo, de 864.000 pesos mexicanos, debe hacerse dentro de los diez días siguientes.

En total son 964.000 pesos mexicanos. Si Tesla no recibe el segundo pago a tiempo, la reserva pierde validez. Esa cifra es el costo de apartar el auto, no su precio, que Tesla todavía no fijó.

Qué es el Roadster y cuándo llegaría

El Roadster es un deportivo eléctrico que Tesla mostró con propulsores de gas frío: en la demostración saltó sobre otros autos de la marca y giró en el aire. Según Tesla, acelera de 0 a 100 km/h en menos de un segundo, supera los 370 km/h y tiene una autonomía de unos 480 km.

Elon Musk dijo que la producción comenzaría en 2028, después de años de retrasos desde el anuncio original. Tesla todavía no fijó una fecha de entrega para México, así que por ahora la reserva es un lugar en la fila.