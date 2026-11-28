Los smart rings buscan consolidarse como una alternativa a los relojes inteligentes.

Los anillos inteligentes suman un nuevo integrante que promete cambiar el mercado de los dispositivos wearables. Se trata de Aina, un smart ring que incorpora una pantalla OLED, un minijoystick mecánico y funciones de inteligencia artificial para realizar distintas tareas cotidianas sin necesidad de recurrir constantemente al celular.

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Presentado en Estados Unidos en noviembre de 2026, el dispositivo tendrá un precio de preventa de 399 dólares, que aumentará a 499 dólares cuando comiencen las entregas, previstas para enero de 2027. Su propuesta busca ir más allá del monitoreo de la salud y convertir al anillo en una herramienta para comunicarse, gestionar recordatorios y controlar otros dispositivos.

Aina, el anillo inteligente con pantalla e inteligencia artificial

A diferencia de los modelos tradicionales, que se enfocan principalmente en registrar parámetros físicos, Aina incorpora una pantalla OLED de 0,9 pulgadas y un pequeño joystick que se controla con el pulgar.

El dispositivo también cuenta con micrófono y altavoz integrados, dos componentes que permiten interactuar con agentes de inteligencia artificial. Entre sus funciones se encuentran aceptar o rechazar sugerencias del asistente, dictar mensajes, crear recordatorios, controlar la reproducción de música y atender llamadas directamente desde el dedo.

Fabricado en titanio, cuenta con certificación IP65 contra el polvo y las salpicaduras, y promete una autonomía de hasta 18 horas por carga. En su lanzamiento, la compatibilidad estará enfocada en dispositivos iPhone y Mac.

Aunque su diseño apunta a ofrecer más funcionalidades que otros anillos del mercado, también presenta un tamaño considerablemente mayor al de un anillo convencional.

Cuánto cuesta un anillo inteligente en Argentina

Mientras Aina todavía no tiene disponibilidad local, en Argentina ya se comercializan diferentes alternativas, con precios y características que varían según sus sensores, materiales y prestaciones.

Entre las opciones disponibles se encuentran:

Foxbox Fitring: cuesta alrededor de $62.300 y permite monitorear el sueño y la frecuencia cardíaca.

Iunik: se consigue por aproximadamente $80.550 e incorpora una pequeña pantalla táctil para consultar la hora, los pasos y el pulso.

Victormont Pro: ronda los $335.592. Está fabricado en aleación de titanio, tiene resistencia IP68 y ofrece hasta siete días de autonomía.

Amazfit Helio Ring: cuesta cerca de $328.000 y está orientado al seguimiento de la recuperación física y el estrés, mediante la aplicación Zepp.

Oura Ring: supera los $651.000 con costos de importación incluidos y requiere una suscripción mensual para acceder a sus análisis completos.

Con el anillo se pueden realizar distintas tareas cotidianas sin necesidad de recurrir al celular.

Qué tener en cuenta antes de comprar uno

Antes de elegir un anillo inteligente, hay dos cuestiones importantes. La primera es el talle: los sensores ópticos necesitan mantener un contacto firme con la piel para registrar correctamente los datos, especialmente en el dedo índice o anular. La segunda es revisar qué funciones ofrece la aplicación vinculada y si requiere una suscripción paga para acceder a los informes de salud y descanso.

De esta manera, los smart rings buscan consolidarse como una alternativa a los relojes inteligentes, con propuestas que empiezan a incorporar nuevas herramientas de comunicación e inteligencia artificial.