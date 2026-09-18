Android Auto: qué es, cómo funciona, las formas de conectarlo y todas las funciones disponibles en la pantalla del auto

Android Auto funciona como una especie de extensión del celular en la pantalla del vehículo.

Android Auto permite llevar parte de las aplicaciones y funciones de un celular Android a la pantalla del auto. El sistema funciona vinculando el teléfono con un vehículo compatible, ya sea mediante un cable o de forma inalámbrica, y ofrece acceso a mapas, música, llamadas y mensajes sin necesidad de manejar directamente el celular. A diferencia de Android Automotive, Android Auto depende del teléfono para funcionar.

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Una de sus principales características es la integración con las aplicaciones que ya están instaladas en el dispositivo. Por ejemplo, las rutas guardadas en Google Maps pueden aparecer en el auto, al igual que las listas de reproducción de Spotify. Además, durante 2026 Android Auto comenzó a incorporar Gemini en reemplazo del Asistente de Google, con respuestas por voz más naturales y capacidad para mantener el contexto de una conversación.

Cómo funciona Android Auto y qué se necesita

Android Auto funciona como una especie de extensión del celular en la pantalla del vehículo. Cuando ambos dispositivos se conectan, el teléfono envía el contenido compatible de sus aplicaciones al sistema del auto. La conexión puede realizarse mediante USB o de forma inalámbrica. En este último caso, el enlace comienza por Bluetooth y utiliza Wi-Fi para transmitir los datos, siempre que ambos dispositivos sean compatibles.

Para utilizarlo, el celular debe tener Android 9 o una versión posterior, además de un plan de datos activo. Si se quiere utilizar Android Auto de manera inalámbrica, se necesita Android 11 o superior y compatibilidad con Wi-Fi de 5 GHz. También es indispensable que el auto sea compatible con el sistema.

Si el vehículo no ofrece conexión inalámbrica, existen adaptadores que se conectan a la consola mediante cable y permiten vincular el teléfono sin cables.

El sistema funciona vinculando el teléfono con un vehículo compatible.

Mapas, música, llamadas y más funciones

Entre las principales funciones de Android Auto se encuentran las aplicaciones de navegación, como Google Maps y Waze. También permite utilizar servicios de música y podcasts como Spotify y YouTube Music.

El sistema permite además realizar llamadas, recibir SMS y utilizar aplicaciones de mensajería mediante comandos de voz. También se pueden consultar citas del calendario, configurar avisos para radares o compartir la ubicación en tiempo real. La interfaz, además, se adapta al tamaño de la pantalla del vehículo.

Por qué Android Auto recibe tantas actualizaciones

Las actualizaciones de Android Auto no siempre incorporan funciones visibles. Muchas están destinadas a corregir errores, mejorar la estabilidad y ampliar la compatibilidad con nuevos vehículos. Google también distribuye algunas novedades de manera progresiva desde sus servidores.

Para actualizarlo, la opción recomendada es hacerlo desde Google Play. También existen versiones beta para pruebas y la posibilidad de instalar manualmente nuevas versiones mediante archivos APK.