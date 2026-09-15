Amazon Prime Gaming regala DOOM Eternal en septiembre de 2026: la lista completa de títulos disponibles

Septiembre viene cargado para quienes tienen Amazon Prime: el beneficio de Prime Gaming suma 11 juegos gratis para PC este mes, y el más esperado de todos llega recién a mitad de camino.

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DOOM Eternal estará disponible a partir del 17 de septiembre, mediante un código de Microsoft, y se perfila como el lanzamiento más destacado de toda la selección mensual. Ese mismo día también se suman Rims Racing, a través de Epic Games Store, y Wall World 2, en la app de Amazon Games.

Los que ya están disponibles

La lista arrancó el 3 de septiembre con War Hospital y Just Die Already, ambos disponibles en Epic Games Store. El 10 de septiembre se sumaron tres títulos más: Drop Duchy, DOOM + DOOM II, este último mediante un código de GOG, y Botany Manor.

Lo que llega hacia el cierre del mes

El calendario se completa el 24 de septiembre con Hue y High on Life, ambos en Epic Games Store, además de The Da Vinci Cryptex, que se reclama con un código de Legacy Games. Cada título usa una plataforma distinta, así que conviene revisar bien la página de Juegos gratuitos con Prime para no perderse ninguno en su fecha correspondiente.

Un extra de Steam por tiempo limitado

Fuera del beneficio de Prime, Steam habilitó una prueba gratuita y temporal de cinco juegos: F1 25, Surviving Mars: Relaunched, Crime Boss: Rockay City, MORDHAU y Borderlands 4. La promoción está disponible hasta el 14 de septiembre, y aunque permite jugar todo el fin de semana, no suma los títulos de forma permanente a la biblioteca. Para activarla, hay que entrar a la ficha de cada juego dentro de Steam y elegir la opción "Jugar gratis"; en el caso de F1 25, además, hace falta vincular una cuenta de EA para acceder a las funciones en línea.