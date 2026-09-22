Amazon Prime aumentó su precio por primera vez en 10 años: así quedan los planes mensual y anual

Esas suscripciones que pagamos casi sin pensarlas cada mes suelen quedar en piloto automático hasta que llega un aviso que las vuelve a poner en el radar. Eso es justo lo que les está pasando ahora a millones de usuarios en México.

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Amazon confirmó una suba en el precio de Prime, algo que no había tocado desde que la plataforma llegó al país. El anuncio llegó por mail a los suscriptores y también ya se refleja en el sitio web oficial.

Cuánto vas a pagar ahora por el plan mensual y el anual

La suscripción mensual pasa de 99 pesos a 129 pesos, mientras que la modalidad anual sube de 899 a 945 pesos. El cambio rige desde el 21 de septiembre para quienes se suscriban de cero a partir de esa fecha.

Para los que ya tienen la membresía activa, el ajuste no es inmediato: el nuevo valor se va a aplicar recién en el próximo ciclo de renovación que caiga a partir del 21 de octubre, así que todavía hay margen antes de que el aumento impacte en la tarjeta.

Por qué el aumento llega justo ahora

Desde su desembarco en México en 2016, Prime nunca había tocado su tarifa inicial, algo poco habitual para un servicio de suscripción que lleva una década en el mercado. En ese tiempo, la plataforma fue sumando beneficios sin parar de crecer.

Hoy la membresía incluye envíos gratis sin mínimo de compra, entregas el mismo día en las principales ciudades, Amazon Now con despachos en 15 minutos y acceso a Prime Video, Amazon Music sin anuncios y la plataforma de juegos Amazon Luna. También suma descuentos exclusivos en fechas como el Prime Day y beneficios cruzados con Rappi Restaurantes.

Qué pasa si el nuevo precio no te cierra

Para quienes decidan que la suba no vale la pena, la opción de cancelar sigue disponible en cualquier momento antes de que se aplique el nuevo valor. La membresía sigue activa hasta el final del ciclo ya pagado, así que no se pierde lo que ya se abonó con la tarifa anterior.