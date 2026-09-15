Estrenada en 2023, la producción centra su historia en Sarah, una médica especializada en fertilidad y madre soltera que tiene una mirada racional sobre la vida y la muerte.

Netflix incorporó a su catálogo de septiembre Huye, conejo, huye, una película australiana de terror psicológico que sigue a una madre cuya relación con su hija comienza a cambiar después de una serie de comportamientos difíciles de explicar.

{{{htmlAmp}}}

Estrenada en 2023, la producción centra su historia en Sarah, una médica especializada en fertilidad y madre soltera que tiene una mirada racional sobre la vida y la muerte. Sin embargo, esa seguridad comienza a resquebrajarse cuando Mia, su hija pequeña, asegura tener recuerdos que pertenecen a otra vida y empieza a comportarse de una manera cada vez más extraña.

A partir de esa situación, intenta comprender qué sucede con la niña mientras aparecen elementos relacionados con un episodio doloroso de su propia familia. La situación la obliga a revisar hechos de su pasado que permanecían ocultos y a enfrentarse con recuerdos que había intentado dejar atrás.

¿De qué se trata Huye, conejo, huye?

Huye, conejo, huye sigue a Sarah, una médica especializada en fertilidad que vive junto a su hija Mia. La rutina de ambas cambia cuando la pequeña comienza a comportarse de manera extraña y asegura recordar una vida anterior, algo que genera preocupación y modifica el vínculo entre madre e hija.

A partir de ese momento, la protagonista intenta encontrar una explicación para lo que ocurre, pero las respuestas empiezan a relacionarse con un episodio traumático de su infancia. Las afirmaciones de Mia despiertan recuerdos que habían permanecido ocultos y obligan a revisar acontecimientos familiares ocurridos años atrás.

En medio de esa situación reaparecen Joan, madre de Sarah, y Pete, su expareja y padre de la niña. Los encuentros permiten reconstruir parte del pasado familiar y aportan nuevos elementos al misterio que atraviesa la historia.

La película fue dirigida por Daina Reid y cuenta con guion de Hannah Kent. La producción combina terror psicológico, misterio y drama familiar y aborda temas como la maternidad, la culpa, el duelo y los secretos que pueden permanecer dentro de una familia durante años.

Ficha técnica Huye, conejo, huye