Alerta por una nueva herramienta de Inteligencia Artificial: solo necesita 10 segundos de audio para clonar cualquier voz humana

Bastan diez segundos. Ese es el umbral que necesita hoy la tecnología de clonación de voz más avanzada del mercado para replicar el timbre de una persona con un nivel de realismo que hace apenas un par de años parecía ciencia ficción.

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La compañía detrás de ese salto es ElevenLabs, especializada en síntesis y generación de audio hiperrealista. Su sistema no solo copia el tono de una voz a partir de una muestra breve: también mantiene la identidad vocal estable en textos largos y permite controlar la expresividad mediante etiquetas que van de un registro calmado a uno entusiasta, según lo que necesite cada proyecto.

Una herramienta pensada para la industria, no para el fraude

El uso que promueve la compañía apunta a aplicaciones legítimas: doblaje, accesibilidad, producción de contenido, audiolibros, formación corporativa y publicidad. También se volvió una pieza clave para agentes conversacionales y centros de soporte telefónico, donde una voz sintética de baja latencia puede atender consultas sin que el usuario note la diferencia.

La plataforma amplió además su cobertura de idiomas, de 70 a más de 90, lo que multiplica su alcance comercial en mercados donde antes la síntesis de voz sonaba artificial o quedaba limitada al inglés.

El mismo avance que abre la puerta al abuso

El problema aparece cuando esa misma tecnología queda disponible sin permisos claros ni sistemas de detección confiables. Clonar una voz con apenas diez segundos de audio -algo que cualquiera puede conseguir de un video público o una nota de voz reenviada- habilita escenarios de estafas telefónicas, suplantación de identidad y deepfakes de audio cada vez más difíciles de distinguir de una grabación real.

Ese desfasaje entre la velocidad de la tecnología y la de los controles para frenar su uso abusivo es, hoy, el núcleo de la preocupación: la innovación avanza más rápido que los mecanismos de consentimiento y verificación que deberían acompañarla.

Qué mirar antes de confiar en un audio

Frente a este escenario, conviene desconfiar de llamados urgentes que piden dinero o datos sensibles basándose solo en reconocer una voz conocida, y verificar siempre por otro canal antes de actuar. La recomendación que empieza a repetirse entre especialistas en ciberseguridad es simple: ya no alcanza con "reconocer" una voz para confirmar que del otro lado está quien dice ser.