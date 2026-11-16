Un grupo criminal asegura que su malware puede seguir leyendo tu Gmail aunque cambies la contraseña. La promesa es de los vendedores, no de los investigadores, y por ahora nadie la comprobó.

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Se trata de Remus, un infostealer, es decir, un programa que roba información y se vende a delincuentes. Hudson Rock revisó su publicidad y no encontró evidencia de una falla de Gmail. Lo que sí queda en pie es una lección: con un dispositivo infectado, cambiar la clave no alcanza.

Qué es Remus y qué promete

En su versión 1.3.9, Remus sumó una función de correo que permite abrir una bandeja de Gmail comprometida desde un panel, a partir del registro de un dispositivo robado. Está reservada al plan Enterprise, que se ofrece a 1.000 dólares por mes, según el propio material de venta.

Los desarrolladores dicen que el programa interactúa un momento con la memoria del navegador, que intercepta códigos de verificación sin juntar cookies y que esquiva los controles antifraude de Google. No dieron detalles técnicos, y todo eso es publicidad de un servicio delictivo.

Qué comprobaron los investigadores

Hudson Rock vio capturas de una bandeja de entrada con mensajes y habló con el desarrollador y con un cliente que respaldó la función. Ese cliente dijo que el acceso seguía tras cerrar el navegador, reiniciar la sesión y cambiar la contraseña, pero no mostró configuraciones ni pruebas de ello.

La firma no lo clasifica como una falla de día cero de Gmail y señala que no hubo una prueba controlada tras la recuperación de la cuenta. Google documenta que cambiar la contraseña suele invalidar los tokens de acceso de las apps. La hipótesis más plausible es una autorización reutilizable obtenida mientras el navegador tenía la sesión abierta, aunque no se identificó ningún método.

Qué hacer si sospechás una infección

El orden importa: primero desconectá y limpiá el dispositivo con un programa de seguridad de confianza, y recién después cambiá la contraseña desde uno limpio. Cambiarla desde el equipo infectado no resuelve el problema de fondo.

Después revisá los dispositivos con sesión iniciada y las apps con acceso a tu cuenta, y buscá reenvíos, filtros o accesos delegados que no hayas creado. Controlá también el correo y el teléfono de recuperación, y las otras cuentas que usan ese Gmail para ingresar. La ventaja de esta lista está en que sirve para cualquier infostealer, no solo para Remus.