Ahorro y tecnología en el hogar: la propuesta para regalar a las madres creativas sin gastar de más

El equipo ofrece un rendimiento de hasta 3.600 páginas en negro y 6.500 páginas en color.

El Día de la Madre 2026 se celebra el domingo 18 de octubre en Argentina y Epson propone dos impresoras de su línea EcoTank como alternativas de regalo para quienes buscan combinar creatividad, practicidad y ahorro. Los modelos EcoTank L3350 y EcoTank L1350 cuentan con conectividad Wi-Fi, tecnología de impresión sin calor y una aplicación con inteligencia artificial para optimizar imágenes antes de imprimirlas.

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La propuesta de la compañía apunta a aprovechar la impresión para crear y conservar momentos especiales en familia. Desde álbumes de fotos, invitaciones y stickers hasta etiquetas, juegos, actividades escolares y proyectos de decoración para el hogar, los equipos permiten transformar ideas en objetos físicos.

Epson EcoTank L3350: una impresora multifuncional para el hogar

La Epson EcoTank L3350 es una impresora multifuncional a color que permite imprimir, copiar y escanear documentos e imágenes. Su conectividad Wi-Fi facilita el uso desde distintos dispositivos móviles, mientras que la aplicación Epson Smart Panel incorpora funciones de inteligencia artificial para analizar y optimizar automáticamente las imágenes antes de enviarlas a imprimir.

Entre sus principales características, el equipo ofrece un rendimiento de hasta 3.600 páginas en negro y 6.500 páginas en color con la tinta incluida. En cuanto a la velocidad, alcanza hasta 11 páginas por minuto en blanco y negro y seis páginas por minuto en color.

Además, incorpora la tecnología Epson Heat-Free, con un cabezal de impresión permanente diseñado para durar durante toda la vida útil del equipo. La compañía destaca también la nitidez de los textos y la intensidad de los colores desde las primeras impresiones.

La compañía destaca la nitidez de los textos y la intensidad de los colores desde las primeras impresiones.

La EcoTank L3350 está disponible en blanco y negro y tiene un precio de venta al público sugerido de $664.999.

Epson EcoTank L1350: otra alternativa para imprimir en casa

La Epson EcoTank L1350 es una impresora monofunción, es decir, está orientada exclusivamente a la impresión, a diferencia de la L3350, que también permite copiar y escanear. Este modelo comparte varias de las prestaciones destacadas de la línea EcoTank. Cuenta con conectividad Wi-Fi, compatibilidad con Epson Smart Panel y herramientas de inteligencia artificial para optimizar imágenes antes de imprimirlas.

También ofrece un rendimiento de hasta 3.600 páginas en negro y 6.500 en color con la tinta incluida, junto con velocidades de impresión de hasta 11 páginas por minuto en negro y seis en color. Al igual que la L3350, utiliza la tecnología Epson Heat-Free y está diseñada para producir textos nítidos y colores vibrantes.

Impresión para crear recuerdos en el Día de la Madre

Con estas alternativas, Epson busca destacar la impresión como una herramienta para personalizar espacios, preparar regalos y conservar recuerdos familiares. La posibilidad de imprimir fotografías, crear álbumes o diseñar etiquetas y stickers permite sumar un componente creativo a las actividades cotidianas.

La compañía presenta así sus impresoras EcoTank como opciones para quienes buscan un regalo útil, con conectividad inalámbrica y un sistema de impresión pensado para reducir los costos de tinta.