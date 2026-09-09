Telecentro WiFi Prepago permite comprar packs de Internet y conectarse a la red WiFi de la compañía sin consumir los datos móviles del celular.

Cómo conectarte fuera de casa sin consumir los datos del celular

Quedarse sin gigas antes de terminar el mes puede convertirse en un problema para quienes utilizan el celular para trabajar, estudiar, comunicarse o simplemente navegar cuando están fuera de casa.

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Para esos casos, Telecentro WiFi Prepago ofrece una alternativa que permite conectarse a la red WiFi de la compañía desde celulares, tablets o computadoras sin consumir los datos móviles del plan contratado con la compañía telefónica.

La propuesta funciona mediante packs de Internet que se compran únicamente cuando se necesitan. No requiere una factura mensual ni un contrato de permanencia, por lo que cada usuario puede elegir el paquete de gigas de acuerdo con su necesidad.

¿Hay que ser cliente de Telecentro para usar WiFi Prepago?

No. Una de las características principales del servicio es que puede utilizarlo cualquier persona, incluso quienes no tengan contratado Internet, televisión u otro producto de Telecentro en su hogar u oficina.

Según informó la compañía, la red dispone de alrededor de un millón de zonas WiFi distribuidas en el AMBA, incluyendo calles, avenidas y zonas comerciales.

Telecentro también señala que más de 500.000 personas ya utilizan este sistema para conectarse fuera de sus hogares.

El objetivo es que los usuarios puedan reservar los datos de su línea móvil para aquellos momentos en los que realmente los necesitan y, de esa manera, reducir el gasto destinado a conectividad.

Cómo usar Telecentro WiFi Prepago paso a paso

El procedimiento para comenzar a navegar es sencillo:

Buscar la red: desde la configuración WiFi del celular, tablet o computadora hay que seleccionar “Telecentro WiFi”. Elegir un pack: al conectarse se abre un portal desde el cual se puede seleccionar el paquete. También es posible comprar WiFi Prepago desde Mercado Pago, dentro de la sección correspondiente. Pagar y navegar: después de realizar el pago digital, se habilita la navegación sin utilizar los gigas del plan de telefonía móvil.

¿Se puede utilizar mientras viajás?

Hay un punto importante que conviene aclarar. Telecentro recomienda no utilizar WiFi Prepago mientras el usuario está en movimiento o viajando, ya que permanecer en una ubicación estable permite obtener una mejor calidad y estabilidad de conexión.

Por eso, el servicio está especialmente pensado para momentos en los que una persona se encuentra en la calle, una zona comercial u otro punto cubierto por la red y necesita conectarse sin recurrir a sus datos móviles.

Para consultar más información sobre el funcionamiento y los packs disponibles se puede ingresar al sitio oficial de Telecentro WiFi Prepago.