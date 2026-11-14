Adiós a las fotos oscuras: la innovadora pieza microscópica que puede cambiar para siempre la cámara de tu celular

La cámara de tu celular descarta aproximadamente 60% de la luz antes de que llegue al sensor, y la responsable es una pieza de 1974: el filtro Bayer. Metalenz acaba de comprar a PxE, una startup israelí, para reemplazarlo por una capa microscópica que desvía la luz en lugar de bloquearla.

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La promesa es grande, pero sigue siendo una promesa: la tecnología no está en el mercado, y su llegada a productos de consumo se calcula para fines de 2027 o comienzos de 2028. Para entender por qué importa, hay que mirar qué hace hoy el filtro.

El filtro que desperdicia luz

El filtro Bayer es una capa de colores rojo, verde y azul ubicada sobre el sensor que le da color a las imágenes. Para formar un píxel rojo, bloquea y descarta la luz azul y la verde; por eso absorbe buena parte de la luz disponible.

Rob Devlin, director ejecutivo y cofundador de Metalenz, sostiene que las marcas gastan cientos de millones de dólares en software para mejorar la foto, pero que una vez perdida la luz “no hay forma de recuperarla”. El argumento es que el límite es físico, no de algoritmos.

Qué propone el HoloCoder

PxE Holographic Imaging desarrolló el HoloCoder, una estructura microscópica que se instala directamente sobre el sensor y difracta la luz: desvía las ondas hacia los píxeles en lugar de absorberlas. Según las empresas, el sensor podría captar hasta 2,5 veces más luz, con mejoras en las fotos con poca luz y en el rango dinámico.

Hay una ventaja extra: la capa puede capturar información de profundidad en 3D al mismo tiempo, algo que hoy se resuelve con cámaras secundarias, sensores específicos o estimaciones de inteligencia artificial. Fusionar luz y profundidad en una sola capa promete simplificar la electrónica trasera del celular, con ahorro de espacio y de potencia de procesamiento.

Qué falta y quién más compite

Metalenz, con sede en Boston, se presentó en 2021 y ya suministró más de 300 millones de ópticas de metasuperficie a dispositivos de consumo. También trabaja con Qualcomm en Polar ID, un sistema de autenticación facial para Android que buscará competir con Face ID y llegaría a fines de 2027. Los detalles de la compra de PxE no se revelaron.

Hay escepticismo en un punto. Arka Majumdar, investigador de la Universidad de Washington, coincide en que quitar el filtro mejora las fotos con poca luz, pero duda de que revolucione la robótica o los autos autónomos, donde el cuello de botella es la potencia de cálculo. Samsung y la startup Eyeo también exploran alternativas, los llamados “enrutadores de color”. Hasta que algo llegue al mercado, tu celular seguirá usando el mismo filtro de 1974.