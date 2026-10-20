¿Cómo activar la función "Usar como referencia" en Instagram y grabar Reels virales al lado del video original?

Instagram suma “Usar como referencia”, una función que deja un Reel viral en una ventana flotante de la cámara para imitar movimientos y tiempos sin memorizarlos. Por ahora llega solo a iPhone.

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Una tendencia de Reels vive de la sincronización: un gesto fuera de tiempo y la gracia se pierde. Instagram apunta a ese punto con una herramienta que pone el video original a la vista mientras grabás, y le baja la vara a quien quería sumarse a un desafío pero no se acordaba de todos los pasos.

Qué hace la función Usar como referencia

La función mantiene un Reel de referencia en una pequeña ventana dentro de la cámara de la app. Mientras grabás, ves los movimientos y los tiempos del original, ya sea una coreografía, una transición de ropa o la secuencia de una receta.

La ventana se puede mover por la pantalla y pausar para revisar un detalle o ensayar una parte antes de grabar. Además, hay una cuenta regresiva que ayuda a alinear el inicio de tu video con el del original. A diferencia del teleprompter, que muestra un guion de texto, acá la guía es otro video.

Cómo activar Usar como referencia paso a paso

Primero hay que abrir un Reel de menos de 90 segundos que sirva de guía. Después se toca el menú de tres puntos de la publicación y se elige la opción “Usar como referencia”.

Con la cámara abierta, se ubica la ventana donde menos moleste y se revisan los fragmentos que hagan falta. Por último, se usa la cuenta regresiva para empezar a grabar en sintonía con el original.

En qué dispositivos está y qué no resuelve

Por ahora, la función llegó solo a iOS. Instagram anunció que la versión para Android llegará pronto, sin fecha, y que su aparición depende de que esté habilitada en cada cuenta, así que puede que todavía no figure en tu menú.

El límite de 90 segundos deja afuera los videos largos. Y hay algo que la herramienta no resuelve: copiar el timing no garantiza que el Reel funcione, porque la idea sigue siendo de quien graba.