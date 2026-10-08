¿Querés armar historias con fotos y videos combinados sin complicarte? El nuevo editor basado en lienzo que lanzó Instagram

Instagram anunció que ya se pueden crear y editar carruseles directamente en Edits, con un nuevo editor basado en lienzo que combina fotos y videos entre diapositivas. El carrusel es uno de los formatos que se usan para contar una historia paso a paso, y la novedad apunta a unir edición y publicación en una sola app. Edits es la herramienta de edición de video de la plataforma, y ahora suma este formato a su repertorio.

{{{htmlAmp}}}

Un lienzo para combinar fotos y videos

El editor permite mezclar fotos y videos en cualquier diapositiva y crear imágenes que se extienden de una diapositiva a la siguiente. También admite probar distintos layouts y convertir cualquier elemento en sticker mediante recortes.

Según Instagram, el lienzo busca que combinar contenido entre diapositivas sea sencillo, con herramientas creativas que los usuarios de Edits ya conocen. Eso reduce la curva de aprendizaje para quien viene de editar video en la misma app.

Un estilo que se traslada desde el video

Los colores, las tipografías, el color grading y los estilos de texto que se usan en los videos de Edits se trasladan a los carruseles. Así, el kit creativo queda listo desde el inicio y no hace falta volver a configurarlo en cada formato.

Para quien produce contenido de forma habitual, ese punto pesa más que cualquier herramienta suelta: mantener una identidad visual coherente entre videos y carruseles sin rehacer ajustes cada vez.

Publicar sin salir de la app

El flujo termina con la publicación directa en Instagram: se pasa de un carrusel terminado a una publicación en una sola app, sin exportar, sin volver a subir y sin perder nada en el camino. La funcionalidad ya está disponible para todos en iOS y se encuentra en prueba en Android. Todavía no está clara la fecha de llegada definitiva a Android ni si habrá diferencias por país.