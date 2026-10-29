¿El accesorio del año? Cómo son por dentro los nuevos audífonos de alta gama personalizados con Hello Kitty

Sony suma una edición limitada Hello Kitty de los WH-1000XM6, con estuche y bolso exclusivos. El kit cuesta 7.999 pesos mexicanos y los audífonos son los mismos de siempre.

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Por dentro son idénticos al modelo original. La novedad está afuera, con un estuche y un bolso temáticos que se suman a unos de los audífonos con cancelación de ruido más completos de Sony. La edición se vende en las tiendas oficiales Sony Store de México, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú.

Qué trae la edición limitada Hello Kitty

El estuche es negro, con la silueta de la cabeza de Hello Kitty, orejas y moño en relieve, un estampado de recuadros con ilustraciones y un gancho metálico rosa en forma de corazón. El bolso es de tela negra, con un diseño blanco de Hello Kitty con audífonos y la leyenda “HELLO KITTY | SONY”. Lo único que cambia es el estuche y el bolso.

Las unidades son limitadas. No es un modelo nuevo ni cambia nada técnico. Los WH-1000XM6 se consiguen en seis colores: blanco, rosa, gris, verde, azul marino y negro.

Cuánto cuesta y qué se paga de más

El kit cuesta 7.999 pesos mexicanos. Los WH-1000XM6 llegaron a México a 11.999 y hoy se consiguen a 6.499 en la tienda oficial de Sony. El kit cuesta 1.500 pesos mexicanos más que los audífonos solos: ese es el precio del estuche y del bolso.

Para quien ya quería los XM6 y le gusta el diseño, el sobreprecio es acotado. Para quien solo busca audio, no tiene sentido: los audífonos son idénticos y salen más baratos sin el kit.

Lo que ofrecen los WH-1000XM6 por dentro

Tienen drivers de fibra de carbono de 30 mm, Bluetooth 5.3 y códec LDAC para audio de alta resolución. Suman DSEE Extreme, 360 Reality Audio y un ecualizador de 10 bandas en la app Sound Connect.

La cancelación de ruido usa un procesador QN3 con 12 micrófonos, modo ambiente ajustable y Speak-to-Chat. La batería dura hasta 30 horas con cancelación activada y hasta 40 sin ella, y tres minutos de carga rápida dan hasta tres horas de reproducción.