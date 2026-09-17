Sony renovó el audio de la PS5: cómo son y qué cambian los nuevos auriculares Pulse y Pulse Edge

Sony presentó una nueva generación de auriculares inalámbricos PlayStation Pulse y Pulse Edge, diseñados para acompañar a la PS5 con sonido de alta calidad, baja latencia y compatibilidad con distintos dispositivos. Ambos modelos incorporan controladores magnéticos planos personalizados, una tecnología que busca mejorar la separación del sonido y la precisión espacial para identificar con mayor facilidad elementos como pasos o recargas durante las partidas.

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Los nuevos PlayStation Pulse y Pulse Edge también son compatibles con PlayStation Link, la tecnología inalámbrica de Sony que permite transmitir audio sin pérdidas y con baja latencia. Además de PS5, pueden utilizarse con PlayStation Portal, PC y Mac, mientras que también ofrecen conexión simultánea con dispositivos compatibles mediante Bluetooth. Los dos modelos estarán disponibles en blanco y negro medianoche.

PlayStation Pulse: sonido inalámbrico para PS5

El modelo PlayStation Pulse cuenta con cuatro imanes por cada controlador magnético plano y micrófonos integrados con tecnología de rechazo de ruido potenciada por inteligencia artificial. Esta función busca filtrar los sonidos del ambiente para mejorar la claridad de las conversaciones durante las partidas.

Los auriculares también incorporan control de volumen integrado y un diseño pensado para favorecer la comodidad y la durabilidad. Sus almohadillas pueden girarse para que el dispositivo quede plano y sea más sencillo transportarlo.

Sony confirmó que los PlayStation Pulse llegarán a determinados mercados a partir de la próxima temporada de fiestas, aunque todavía no informó su precio ni la fecha exacta de lanzamiento o de inicio de las reservas.

Pulse Edge suma funciones para una experiencia premium

El Pulse Edge apunta a una experiencia de audio más completa. Sus controladores magnéticos planos incorporan ocho imanes por controlador, el doble que el modelo Pulse, para ofrecer graves más profundos sin perder precisión y claridad.

Ambos modelos incorporan controladores magnéticos planos personalizados.

Entre sus características adicionales aparecen la cancelación activa de ruido, un micrófono boom desmontable con rechazo de ruido mediante IA y un micrófono oculto que puede utilizarse cuando se retira el boom. También suma controles para equilibrar el audio del juego y el chat de voz en PS5, además de un conector de audio/micrófono.

El modelo incluye materiales de mayor calidad y una funda de transporte. Su lanzamiento está previsto para principios de 2027. Por el momento, Sony tampoco comunicó el precio ni la fecha definitiva de llegada a los mercados.