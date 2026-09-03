Se acaba un beneficio histórico de Xbox Game Pass Ultimate: a quiénes afecta y qué cambia en el servicio

Una de las promesas más fuertes de Xbox durante los últimos años estaba en el juego en la nube sin límites para los suscriptores del plan más alto. A partir de noviembre, eso se termina en México.

{{{htmlAmp}}}

Microsoft anunció que el juego en la nube ilimitado desaparece de Xbox Game Pass Ultimate, y en su lugar establece un tope de horas mensuales para todos los niveles de suscripción. Los nuevos límites quedarán así: Ultimate tendrá 15 horas mensuales, Premium 10 horas, y Essential apenas 5 horas. Una vez agotado ese cupo, los usuarios van a poder comprar horas extra de juego para seguir usando el servicio.

Un cambio que también afecta a quienes no pagaban Game Pass

El impacto no se limita a los suscriptores. Las personas que hasta ahora podían jugar en la nube sin necesidad de contratar Ultimate pierden ese beneficio por completo, y en adelante van a tener que pagar para acceder a horas de juego en la nube. Según Microsoft, este ajuste solo afectaría al 4% de todos los usuarios de Xbox Game Pass, y la compañía justificó la medida señalando que el costo de ofrecer juegos en la nube aumenta a medida que más personas los usan durante más tiempo.

El final de "Esto es un Xbox"

Este cambio le pone punto final a la campaña "Esto es un Xbox", impulsada fuertemente durante la gestión de Phil Spencer y Sarah Bond, que apostaba a que el usuario pudiera jugar desde cualquier dispositivo compatible sin necesidad de comprar una consola. Desde la llegada de Asha Sharma como CEO de Xbox, la marca viene desandando ese camino: volvió a lanzar juegos como exclusivos de consola, sacó los logos de otras plataformas de sus tráileres y recuperó el nombre XBOX por sobre el de Microsoft Gaming para reforzar el vínculo con su comunidad de jugadores.