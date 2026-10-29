Hasta el 90% de rebaja: los videojuegos imperdibles que podés conseguir con descuento en las ofertas de Steam

Antes de elegir un juego, conviene comprobar su precio actualizado y los requisitos técnicos.

Steam lanzó una nueva campaña de descuentos por Halloween con rebajas de hasta el 90% en videojuegos para PC. El Festival del Miedo reúne títulos de terror, supervivencia y acción, con propuestas tanto para quienes prefieren jugar en solitario como para los que buscan experiencias multijugador.

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Entre las ofertas destacadas aparecen Resident Evil 4, con un descuento del 75%, y Sons of the Forest, que se puede conseguir con una rebaja del 72%. La promoción también incluye juegos como DayZ, Dead by Daylight y diferentes entregas de la saga Resident Evil. Los descuentos estarán vigentes hasta el 2 de noviembre de 2026.

Qué juegos tienen descuentos de Halloween en Steam

La campaña incluye videojuegos de distintos estilos, desde aventuras de supervivencia en mundos abiertos hasta experiencias centradas en el terror. Estas son algunas de las principales ofertas disponibles:

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series: 90% de descuento. Reúne la serie de aventuras narrativas basada en el universo de The Walking Dead.

Outlast: 90% de descuento. Una experiencia de terror que desafía al jugador a sobrevivir en escenarios inquietantes.

Resident Evil 2: 80% de descuento. Una entrega de la franquicia de Capcom ambientada en una ciudad invadida por zombis.

Resident Evil 4: 75% de descuento. El jugador controla a Leon S. Kennedy en una misión de rescate.

Resident Evil Village: 75% de descuento. Combina acción y terror en primera persona.

Sons of the Forest: 72% de descuento. Propone sobrevivir en una isla remota, recolectar recursos, construir refugios y enfrentar amenazas mientras se busca a un multimillonario desaparecido.

Dead by Daylight: 60% de descuento. En este juego multijugador, cuatro supervivientes deben escapar de un asesino.

DayZ: 50% de descuento. La propuesta se desarrolla en un mundo posapocalíptico con zombis, donde conseguir recursos resulta fundamental para sobrevivir.

También hay rebajas en Dying Light 2 Stay Human Reloaded Edition y The Forest, ambos con un 80% de descuento; Subnautica, con un 75%; y Resident Evil Requiem, con un 30%.

The Walking Dead: The Telltale Definitive Series tiene un 90% de descuento.

Cómo aprovechar las ofertas de Halloween en Steam

Para acceder a los descuentos, es necesario contar con una cuenta en Steam. Los pasos para comprar los juegos son los siguientes:

Ingresar a la tienda oficial de Steam. Iniciar sesión con la cuenta personal o crear una nueva. Buscar el videojuego que se quiere comprar. Revisar el porcentaje de descuento y el precio final. Agregar el título al carrito y completar la compra.

Antes de elegir un juego, conviene comprobar su precio actualizado y los requisitos técnicos para asegurarse de que funcione correctamente en la computadora. Como las ofertas tienen una fecha de vencimiento, es recomendable aprovecharlas antes del 2 de noviembre de 2026.