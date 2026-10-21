Steam Next Fest de octubre 2026: las joyas ocultas que ya se pueden probar gratis antes de su lanzamiento oficial

Una selección de 13 demos permite conocer algunas de las novedades más interesantes.

El Steam Next Fest de octubre de 2026 ya comenzó y ofrece una oportunidad para descubrir nuevos videojuegos para PC sin tener que comprarlos. El evento organizado por Valve reúne miles de demostraciones jugables de títulos que todavía están en desarrollo, varios de los cuales llegarán al mercado durante los próximos meses.

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Entre las propuestas destacadas hay experiencias de ciencia ficción, juegos de supervivencia, aventuras gráficas y simuladores de vida. Una selección de 13 demos permite conocer algunas de las novedades más interesantes que se preparan para Steam.

Steam Next Fest: 13 demos recomendadas para probar

Estas son algunas de las propuestas destacadas del festival de octubre:

ReBlade: The Death Spiral: un roguelite de acción ambientado en un universo ciberpunk inspirado en la mitología china. El jugador controla a un ser sintético atrapado en un bucle temporal y debe combinar armas, mejoras y habilidades para enfrentar criaturas mecánicas.

Just Chessing Around: una versión diferente del ajedrez tradicional, con piezas personalizables, habilidades especiales, bombas, pociones y trampas que modifican las partidas.

Appulse: combina la mecánica del pinball con un shooter de ciencia ficción. Hay que enfrentar robots hostiles y elegir mejoras para crear distintas combinaciones de combate.

Littlelands: un simulador de vida en el que se puede cultivar, pescar, buscar tesoros y entablar amistades. También permite explorar cuevas y mazmorras con enemigos.

The Dark West: un RPG de acción que mezcla el Salvaje Oeste con el terror cósmico. La supervivencia depende del uso de armas de fuego y de un árbol de habilidades.

Cat Rooms: Sticker Decor!: una propuesta relajante en la que hay que decorar pequeños escenarios habitados por gatos mediante pegatinas.

Project Tomorrow: combina supervivencia, administración de recursos y terraformación en una Tierra devastada. El objetivo es construir una base y transformar el entorno.

The Journey Home: una aventura de desplazamiento lateral con un mundo surrealista y cambios entre distintas etapas de la vida del protagonista.

Hellrock Diver: un shooter de plataformas con elementos roguelike, combates contra hordas de demonios y exploración de escenarios.

Castle Away: un roguelite de fantasía en el que se controla un castillo volador que puede crecer y mejorar para enfrentar monstruos y jefes.

Flexible Frosty: un juego de puzles protagonizado por un pingüino que utiliza peces para saltar y superar obstáculos.

Red Recon: 1944: un título de estrategia en tiempo real y sigilo ambientado en la Prusia Oriental de 1944, donde hay que dirigir un grupo de exploradores soviéticos.

Missi: una aventura gráfica de apuntar y hacer clic protagonizada por una ratona que debe resolver rompecabezas durante su viaje.

El evento reúne miles de demostraciones jugables de títulos que todavía están en desarrollo

Cómo descargar las demos gratis en Steam

Para probar estos videojuegos, hay que ingresar a la tienda de Steam y seguir estos pasos:

Entrar a la página oficial del Steam Next Fest. Iniciar sesión con una cuenta de Steam. Buscar el videojuego que se quiere probar. Entrar en su ficha y seleccionar la opción para jugar o descargar la demo. Descargar los archivos y ejecutar el juego desde la biblioteca.

Las demos permiten probar los títulos sin comprar el juego completo. Las fechas de lanzamiento varían según cada proyecto: algunos llegarán durante noviembre de 2026, mientras que otros todavía no tienen una fecha confirmada.