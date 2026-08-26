10 segundos y un solo toque: la función de Instagram que promete cambiar la forma de publicar Reels

Elegir por dónde empezar a editar un Reel cuando tenés cinco o diez clips sueltos suele ser el momento más tedioso de todo el proceso. Instagram lanzó una herramienta pensada justo para saltarse ese paso.

Se llama First Draft y funciona con un solo toque: la plataforma la lanzó de forma global esta semana, integrada directamente al flujo de creación de Reels. La promesa es concreta: convertir un conjunto de clips sueltos en una primera versión editada del video en menos de 10 segundos, sin que el creador tenga que decidir manualmente por dónde arrancar.

Cómo funciona en la práctica

El sistema recorta automáticamente los clips seleccionados, elimina pausas y silencios cuando hay alguien hablando a cámara, y arma una primera secuencia priorizando los mejores momentos de cada toma. En una de las demostraciones que circularon, casi cinco minutos de un video de rollerblading se redujeron a un Reel de apenas 17 segundos. Todo lo que hace la herramienta es reversible: los clips se pueden reordenar, acortar, eliminar o volver a armar desde cero antes de publicar.

Un punto de partida, no un video terminado

La idea de Instagram no es reemplazar la edición manual, sino sacarse de encima la parte más mecánica del proceso para que el creador dedique ese tiempo a la música, los efectos y la narrativa. De hecho, la compañía aclaró que First Draft no usa inteligencia artificial generativa, a diferencia de herramientas similares como Quick Cuts de Adobe o Auto Cut de CapCut, que sí se apoyan en IA para tomar esas decisiones.

Por ahora, solo para iPhone

La función arrancó disponible únicamente en iOS, y se puede activar desde la galería de Reels seleccionando varios clips, o directamente desde la cámara de Instagram después de grabar. Todavía no hay fecha confirmada para su llegada a Android, aunque se espera que el desembarco ocurra más adelante. El lanzamiento se suma a otras herramientas para creadores que Instagram viene sumando este año, como Replace Audio, pensada para cambiar la música de una publicación ya subida sin tener que borrarla.