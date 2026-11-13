YPF Black Nordelta obtuvo el primer puesto en Best Foodvenience Store in the World 2026, tras competir con establecimientos de 10 países.

Una estación de servicio argentina consiguió un importante reconocimiento internacional. YPF Black Nordelta fue elegida como la mejor estación del mundo por su propuesta gastronómica y de conveniencia, tras obtener el primer puesto en el certamen Best Foodvenience Store in the World 2026.

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El reconocimiento distingue a establecimientos que combinan la venta de combustibles con una experiencia integral para los consumidores, que incluye gastronomía, servicios y espacios diseñados para diferentes necesidades.

La estación ubicada en Nordelta se impuso en una competencia que reunió a 24 tiendas de 10 países, evaluadas por especialistas internacionales y representantes de la industria.

Por qué YPF Black Nordelta fue elegida la mejor estación del mundo

El certamen Best Foodvenience Store in the World 2026 reconoce a las estaciones de servicio que se destacan por transformar el concepto tradicional de tienda de conveniencia.

Durante la competencia, un jurado internacional de expertos y una votación de la industria evaluaron distintos aspectos de los establecimientos participantes.

Entre los criterios considerados estuvieron la experiencia del cliente, la excelencia operativa y el desempeño comercial.

En el caso de YPF Black Nordelta, uno de los principales atributos destacados fue su capacidad para convertirse en un espacio que va más allá de la carga de combustible.

El jurado la definió como una verdadera tienda de destino, a la que los consumidores pueden acudir incluso cuando no necesitan abastecer sus vehículos.

La evaluación destacó especialmente su propuesta gastronómica, el café de especialidad y los espacios destinados a trabajar, reunirse y permanecer en el establecimiento.

Gastronomía de autor, café de especialidad y espacios de trabajo

Una de las características que diferencia a YPF FULL Black de las estaciones de servicio tradicionales es su propuesta gastronómica.

El concepto incluye gastronomía de autor, hamburguesas CARNE del chef Mauro Colagreco, café de especialidad y pastelería premium.

La iniciativa busca ampliar la experiencia de quienes visitan las estaciones, incorporando alternativas que permiten utilizarlas como lugares de encuentro, descanso o trabajo.

Además de la oferta gastronómica, las instalaciones cuentan con espacios pensados para reuniones y para quienes necesitan trabajar durante sus desplazamientos.

Otro de los servicios que forma parte de la propuesta es YPF Pit Stop, orientado a realizar chequeos rápidos de los vehículos.

De esta manera, el modelo combina servicios automotores con una oferta gastronómica y comercial que busca atraer tanto a conductores como a personas que desean utilizar las instalaciones sin necesidad de cargar combustible.

El reconocimiento internacional a YPF

Tras conocerse el resultado de la competencia, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, felicitó a los equipos que participaron en el desarrollo de la propuesta.

“Quiero felicitar a todos los que hicieron posible que YPF Black Nordelta sea elegida la mejor estación del mundo y a cada persona que trabaja en nuestras estaciones y tiendas FULL, que son la cara de YPF todos los días en cada rincón del país”, expresó el directivo.

El reconocimiento internacional llega en un contexto en el que la compañía continúa desarrollando nuevos formatos de estaciones de servicio y ampliando su oferta comercial.

Entre las iniciativas mencionadas por YPF se encuentra la apertura de una estación Black junto a McDonald's en Vicente López, como parte de la evolución de su propuesta de servicios.

Un nuevo concepto de estación de servicio en Argentina

El premio obtenido por YPF Black Nordelta refleja una transformación en el modelo de las estaciones de servicio, que incorporan cada vez más prestaciones para ampliar la experiencia de sus visitantes.

La combinación de gastronomía, café de especialidad, espacios de trabajo y servicios para vehículos permite que estos establecimientos funcionen como puntos de encuentro y consumo.

Con el primer puesto en Best Foodvenience Store in the World 2026, YPF Black Nordelta logró posicionarse internacionalmente como una referencia dentro del segmento de tiendas de conveniencia asociadas a estaciones de servicio.

El resultado representa un reconocimiento a una propuesta desarrollada en Argentina, que compitió con establecimientos de otros nueve países y obtuvo la máxima distinción del certamen.