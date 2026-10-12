El productor Gustavo Yankelevich rompió el silencio tras el testimonio de su nieto Valentín, quien denunció haber sufrido violencia física y psicológica por parte de su padre, Darío Giordano, durante su infancia. En diálogo con distintos medios, contó cómo él y Cris Morena advirtieron que algo ocurría y explicó que mantuvieron la historia en reserva durante 12 años para priorizar "la protección de los chicos y el avance del proceso judicial".

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"Los chicos hubieran querido hablar desde el primer día", sostuvo el productor, quien recordó que su nieto y su hermano Franco encontraron en él un lugar de contención después de atravesar las situaciones de maltrato.

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