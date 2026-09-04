El Water Lantern Festival 2026 volverá a Buenos Aires con una nueva edición que tendrá lugar en el Hipódromo de Palermo. El encuentro, inspirado en las celebraciones tradicionales de Tailandia, se realizará el sábado 17 de octubre y tendrá como momento central la suelta colectiva de miles de faroles sobre el agua.

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La jornada comenzará a las 16 y combinará música en vivo, propuestas gastronómicas, actividades recreativas y espacios para personalizar las linternas. La liberación de los faroles está prevista entre las 19 y las 20, cuando caiga el sol.

Las entradas ya están disponibles y se adquieren a través de Fever, tanto desde su sitio web como desde la aplicación.

¿Cómo sacar entradas para el Water Lantern Festival 2026?

Para asistir al Water Lantern Festival es necesario comprar una entrada previamente mediante Fever. La plataforma ofrece distintos formatos de acceso, entre ellos opciones individuales, paquetes para parejas y alternativas para grupos. La entrada general incluye un kit para participar del ritual de las luces.

El kit incluye una linterna flotante, una vela LED, un marcador, cartas de conversación y una bolsa de tela. El farol puede personalizarse con un deseo, un recuerdo, un mensaje o una dedicatoria antes de colocarlo sobre el agua durante la actividad colectiva.

La organización informó que no está permitido ingresar con linternas propias. Los participantes deben utilizar las diseñadas específicamente para el evento, que cuentan con materiales destinados a facilitar su posterior recolección. Una vez finalizada la experiencia, el equipo del festival retira las unidades del agua.

El encuentro será en el Hipódromo Argentino de Palermo, ubicado en avenida del Libertador 4101, y está destinado a personas de todas las edades. El predio es accesible para sillas de ruedas.

La propuesta toma elementos de las celebraciones de linternas de Tailandia y los adapta a una experiencia en Buenos Aires. Durante la tarde habrá una banda en vivo, puestos de comida y bebida, espacios de micrófono abierto y sectores para sentarse junto al agua.

El festival comenzará a las 16 y tendrá una duración aproximada de cuatro horas. La suelta de los faroles será el cierre de la actividad, entre las 19 y las 20. La organización recomienda llegar con anticipación para participar de las distintas propuestas previstas desde la apertura.

Las entradas pueden mostrarse directamente desde la aplicación de Fever mediante el código QR recibido después de la compra, por lo que no es necesario imprimirlas. También existe la posibilidad de transferirlas gratuitamente a otra persona desde la plataforma.