Vuelven a cortar la avenida Lugones: cronograma y desvíos para este fin de semana

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) anunció nuevos cortes en la avenida Lugones durante este fin de semana para avanzar con las obras del Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal La Pampa.

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Las interrupciones se realizarán en dos franjas horarias, entre la noche del viernes 16 de octubre y la mañana del domingo 18, mientras que durante el resto del fin de semana se mantendrá la circulación con reducción de calzada a la altura de la calle La Pampa.

El operativo contempla alternativas para quienes necesiten circular por el corredor norte porteño, con desvíos por avenidas cercanas y accesos que permitirán retomar el recorrido habitual.

Cortes en la avenida Lugones: cronograma y desvíos para este fin de semana

El primer corte total en la avenida Lugones comenzará el viernes 16 de octubre a las 22 y se extenderá hasta las 8 del sábado 17. La segunda interrupción se aplicará ese mismo sábado desde las 20 y finalizará a las 7 del domingo 18.

Durante esos períodos, los conductores podrán utilizar las avenidas Del Libertador o Cabildo como alternativas para desplazarse por la zona. También podrán retomar hacia la avenida Lugones y la autopista Illia a través de la subida de los Ombúes, de acuerdo con el destino.

Otra opción será circular por las avenidas Dorrego o Sarmiento, según el recorrido previsto. Fuera de los horarios de cierre total, la avenida permanecerá habilitada, aunque con reducción de calzada en las inmediaciones de La Pampa, por lo que se recomienda prever posibles demoras.

Las restricciones responden a los trabajos que se llevan adelante en el Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal La Pampa. Durante esta etapa, las tareas se concentran en la ejecución de losas necesarias para construir los pilotes que sostendrán la futura estructura metálica del anillo peatonal.

La intervención forma parte de un proyecto que incluye un túnel vehicular y un cruce elevado para peatones y ciclistas, con el objetivo de mejorar la conexión entre el sector de Belgrano y la Costanera.