Vuelve la línea 148: cómo será el nuevo recorrido y qué cambios tendrá el servicio

La empresa Misión Buenos Aires reactivó la línea 148 de colectivos con un nuevo esquema operativo, unidades renovadas y una identidad comercial que recupera el nombre de "Misión Halcón".

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Tras meses de interrupciones que afectaron la conexión entre la Ciudad de Buenos Aires y el sur del Conurbano bonaerense, el servicio vuelve a unir Plaza Constitución con localidades de los partidos de Avellaneda, Quilmes y Florencio Varela, mediante seis ramales que mantienen sus recorridos principales.

La operación quedó a cargo de La Central de Vicente López S.A.C., bajo la denominación "Misión Buenos Aires", luego de que la Secretaría de Transporte autorizara la cesión del permiso de explotación. Como parte del relanzamiento, la empresa anunció la incorporación de colectivos cero kilómetro, incluidos vehículos articulados de mayor capacidad.

¿Cuáles son los ramales de la línea 148 y cómo serán las nuevas unidades?

El servicio cuenta con seis ramales identificados con las letras A, B, D, G, H e I, todos con cabecera en Plaza Constitución. Los recorridos abarcan distintos sectores del sur del conurbano y permiten llegar a puntos de Florencio Varela, Quilmes y localidades intermedias.

El ramal A une Constitución con el Cementerio de Florencio Varela, mientras que el B llega hasta Paraje El Tropezón-La Capilla. El D conecta la terminal porteña con Villa del Plata, a través de Coronel Lynch.

Los otros tres recorridos cubren sectores de Quilmes. El ramal G llega a San Francisco Solano por José Andrés López; el H alcanza el mismo destino por avenida Gobernador Monteverde, correspondiente a la Ruta Provincial 4; y el I conecta Constitución con la zona de las avenidas Donato Álvarez y Gobernador Monteverde.

En cuanto a las frecuencias, los ramales A, D, G, H e I tienen intervalos de entre ocho y 14 minutos durante las horas pico, según el recorrido. El ramal B presenta salidas cada 20 a 29 minutos.

La renovación también incluye una nueva identidad comercial: Misión Halcón, nombre elegido mediante un concurso participativo entre pasajeros y asociado a la historia de la línea y al apodo del club Defensa y Justicia, de Florencio Varela.