Cuánto gana un chofer de colectivo en octubre 2026: el salario que cobra

Los choferes de colectivo del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cobran un salario básico conformado de $1.707.175,88 en octubre de 2026, según el último acuerdo paritario alcanzado entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias. Sin embargo, al incorporar los viáticos y la última cuota de un bono extraordinario, el ingreso bruto de referencia puede alcanzar los $2.295.175,88 mensuales para quienes cumplen 24 jornadas de trabajo.

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Durante octubre no se aplica un nuevo incremento sobre el básico, que permanece sin modificaciones desde septiembre. No obstante, los trabajadores reciben $22.000 por cada jornada en concepto de viáticos y una gratificación extraordinaria de $60.000.

Salarios confirmados en octubre

Cuánto cobra un chofer de colectivo en octubre 2026

El salario de los colectiveros está compuesto por el básico conformado y distintos conceptos adicionales establecidos en el acuerdo salarial. Para un conductor que trabaja 24 jornadas durante octubre, la remuneración de referencia se distribuye de la siguiente manera:

Concepto Monto Salario básico conformado $1.707.175,88 Viático por jornada $22.000 Viáticos por 24 jornadas $528.000 Bono extraordinario de octubre $60.000 Ingreso bruto de referencia $2.295.175,88

Este cálculo no representa necesariamente el salario de bolsillo. El ingreso final depende de los descuentos correspondientes, la cantidad de días trabajados, la antigüedad y otros adicionales que pudieran aplicarse.

Paritarias UTA: cómo evolucionó el salario de los colectiveros

El último acuerdo salarial estableció incrementos progresivos durante el tercer trimestre de 2026. La evolución del salario básico conformado fue la siguiente:

Julio: $1.645.721,36.

Agosto: $1.676.990,06.

Septiembre y octubre: $1.707.175,88.

Entre julio y septiembre, el básico registró un incremento acumulado de $61.454,52, equivalente a una suba aproximada del 3,73%. La escala de septiembre continúa vigente durante octubre, ya que el acuerdo no contempla una nueva actualización para este mes.

Cuánto cobran los choferes de colectivos

Cuánto cobran los choferes de colectivo por viáticos en octubre

Además del salario básico, los trabajadores reciben una suma diaria destinada a viáticos, cuyo valor también fue actualizado en las últimas negociaciones salariales. El importe pasó de $20.000 por jornada en julio a $21.000 en agosto y alcanzó los $22.000 desde septiembre. Este último monto se mantiene durante octubre y se calcula según la cantidad de jornadas efectivamente trabajadas.

Por lo tanto, el ingreso total de cada chofer puede variar de un mes a otro en función de los días de servicio.

Qué bono cobran los colectiveros de la UTA en octubre 2026

Los choferes reciben este mes la tercera y última cuota de una gratificación extraordinaria no remunerativa de $170.000, establecida en el acuerdo paritario. El pago fue distribuido de la siguiente manera:

Agosto: $50.000.

Septiembre: $60.000.

Octubre: $60.000.

Al tratarse de una suma extraordinaria, no se incorpora de forma permanente al salario básico. De esta manera, octubre será el último mes en el que los trabajadores perciban este adicional bajo el esquema acordado, mientras que el básico conformado continuará sujeto a las próximas negociaciones salariales.