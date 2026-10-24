Vuelve la Feria del Libro Antiguo de Buenos Aires: charlas, talleres y más de 30 stands para recorrer

La Feria del Libro Antiguo de Buenos Aires realizará su 19.ª edición en el Palacio Libertad (ex CCK) con entrada libre y gratuita. Se trata de una oportunidad única para los amantes de los libros con charlas de especialistas, participación de coleccionistas y hasta talleres de encuadernación.

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Así será la Feria del Libro Antiguo en CABA

El evento se realizará del miércoles 28 de octubre al domingo 1 de noviembre en la Plaza Seca y el Salón de Honor del Palacio Libertad (Sarmiento 151). Se podrá visitar de 14 a 20 horas durante las cinco jornadas. No hace falta retirar entradas para ninguna de las actividades especiales. En las charlas del Salón de Honor, el ingreso es por orden de llegada, hasta completar la capacidad de la sala.

A cargo de la Asociación de Libreros Anticuarios de Argentina (ALADA), que este año cumple 25 años desde su refundación, el objetivo de la feria es poner en valor el libro como objeto de belleza y conocimiento. En esta ocasión, el tema central serán las vanguardias literarias argentinas para recordar los 100 años de la publicación de libros emblemáticos como Don Segundo Sombra y El juguete rabioso.

Qué se puede encontrar en los stands

Quienes recorran la Feria podrán ver y comprar desde libros antiguos hasta ediciones modernas, raras o especiales. También habrá ejemplares únicos con ilustraciones originales o encuadernaciones artísticas, además de grabados, mapas, fotografías antiguas, afiches y otras piezas en papel.

Entre los expositores se destacan el Archivo General de la Nación (AGN), la Biblioteca del Congreso y la Biblioteca Argentina para Ciegos (BAC), que mostrará sus principales piezas en braille. También participan librerías antiguas de Argentina y una de Quito, Ecuador, como:

Kosmos Librería

Librería Hexis

Bibliocastas

Rare Book Room

Biblioteca Malvinas

Antiqvaria Durán

Helena de Buenos Aires

Aizenman

Alberto Casares

Aquilanti

Poema 20

Libros La Teatral

Ediciones Ampersand

Feria del Libro Antiguo: qué charlas y talleres habrá

En los cinco días de la Feria habrá diferentes expertos, la programación incluye tres charlas:

Ricardo Güiraldes en la vanguardia. Reconfiguración del mito criollo en la modernidad del 26: viernes 30 de octubre, a las 18. Sergio Baur analizará cómo la tensión de las vanguardias atravesó la obra de Güiraldes y dio forma a Don Segundo Sombra. Modera Javier Moscarola, librero anticuario y director de La Teatral Libros.

viernes 30 de octubre, a las 18. Sergio Baur analizará cómo la tensión de las vanguardias atravesó la obra de Güiraldes y dio forma a Don Segundo Sombra. Modera Javier Moscarola, librero anticuario y director de La Teatral Libros. Encuadernación contemporánea y libros antiguos: sábado 31 de octubre, de 15.30 a 17. Participan las encuadernadoras artesanales Sol Rébora, Flor Goldztein, Andrea Rodríguez y Valentina Villela. Modera Ral Veroni, vicepresidente de ALADA.

sábado 31 de octubre, de 15.30 a 17. Participan las encuadernadoras artesanales Sol Rébora, Flor Goldztein, Andrea Rodríguez y Valentina Villela. Modera Ral Veroni, vicepresidente de ALADA. Coleccionistas privados, historias y experiencias: sábado 31 de octubre, de 17 a 19.30. Participan Raúl Naón, Carlos Vertanessian y Emmanuel Pan. Modera Lucio Aquilanti, librero anticuario e investigador.

Además de los stands, la Plaza seca tendrá el Espacio Taller. Allí encuadernadores, ilustradores, impresores y artesanos del libro compartirán sus saberes y procesos creativos con el público.Durante las cinco jornadas también se podrá visitar la exposición fotográfica Buenos Aires – Madrid, un puente cultural a través del librero anticuario.