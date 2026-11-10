"Volver": el tango a capela de los obispos que hizo emocionar al papa León XIV en Buenos Aires

La histórica visita del papa León XIV a la Argentina no solo deja potentes definiciones pastorales sobre la justicia social, el trabajo y el acompañamiento a los sectores más postergados. También regala postales imborrables donde la fraternidad y la cultura popular se imponen sobre cualquier protocolo rígido.

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En el marco de su intensa agenda por la Argentina, el Sumo Pontífice protagonizó un conmovedor momento en la Casa Arzobispal porteña. Durante un encuentro distendido con el episcopado local, un grupo de obispos argentinos sorprendió al sucesor de Pedro entonando a capela las estrofas del emblemático tango Volver, la pieza inmortal compuesta por Carlos Gardel y Alfredo Le Pera.

El ambiente formal cedió rápidamente ante la potencia emocional de la melodía. Con los primeros acordes cantados a viva voz, el salón quedó envuelto en un clima de profunda intimidad. León XIV, visiblemente conmovido por el afectuoso gesto, siguió la interpretación entre sonrisas y gestos de gratitud. El tributo musical no fue una mera serenata: significó un abrazo simbólico del pueblo argentino a través de sus Pastores, apelando a la fibra más sensible de la identidad rioplatense.

La elección del célebre tango no resultó casual. "Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien..." resonó como un himno a la memoria, al reencuentro de la fe con sus raíces y a la esperanza de un pueblo que busca ponerse de pie en tiempos difíciles. En un viaje marcado por convocatorias multitudinarias en Palermo y compromisos de alto voltaje social, la escena reflejó la calidez con la que la comunidad eclesiástica rodeó al Pontífice durante su estadía en el país.

Letra completa de Volver

Yo adivino el parpadeo



de las luces que a lo lejos,



van marcando mi retorno.



Son las mismas que alumbraron,



con sus pálidos reflejos,



hondas horas de dolor.



Y aunque no quise el regreso,



siempre se vuelve al primer amor.



La vieja calle donde el eco dijo:



"Tuya es su vida, tuyo es su querer",



bajo el burlón mirar de las estrellas



que con indiferencia hoy me ven volver.

Volver,



con la frente marchita,



las nieves del tiempo



platearon mi sien.



Sentir, que es un soplo la vida,



que veinte años no es nada,



que febril la mirada



errante en las sombras



te busca y te nombra.



Vivir,



con el alma aferrada



a un dulce recuerdo,



que lloro otra vez.

Tengo miedo del encuentro



con el pasado que vuelve



a enfrentarse con mi vida.



Tengo miedo de las noches



que, pobladas de recuerdos,



encadenen mi soñar.



Pero el viajero que huye,



tarde o temprano detiene su andar.



Y aunque el olvido que todo destruye,



haya matado mi vieja ilusión,



guarda escondida una esperanza humilde,



que es toda la fortuna de mi corazón.