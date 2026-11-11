Vivir una temporada en la Patagonia: un Parque Nacional busca voluntarios

El Parque Nacional Patagonia, ubicado en la provincia de Santa Cruz, busca voluntarios para participar de las actividades de conservación durante la temporada 2026/2027. La convocatoria está dirigida a personas interesadas en la naturaleza, la biodiversidad y el trabajo en áreas protegidas, que quieran conocer de cerca las tareas que se realizan en uno de los paisajes naturales de la región.

{{{htmlAmp}}}

A través de su Programa de Voluntariado, el área protegida propone una experiencia de aprendizaje y participación en distintas actividades vinculadas con el cuidado del ambiente. Los seleccionados podrán acompañar al personal del parque en tareas de monitoreo de especies, protección del patrimonio natural, educación ambiental y orientación a visitantes.

El Parque Nacional Patagonia busca voluntarios para la temporada 2026-2027

La convocatoria también contempla instancias de capacitación y trabajo en territorio, con el objetivo de que los participantes conozcan el funcionamiento cotidiano de un área protegida y puedan involucrarse en las acciones de conservación.

En este sentido, el programa incluye distintas actividades relacionadas con el cuidado de la biodiversidad y la difusión de la importancia de las áreas naturales protegidas. Entre ellas se encuentran el monitoreo de especies y ecosistemas, la colaboración en tareas de conservación y la protección del patrimonio natural.

Quienes formen parte también van a poder participar en propuestas de educación e interpretación ambiental, además de brindar atención y orientación a las personas que visiten el parque. Las tareas se desarrollan en contacto con el territorio y permiten conocer cómo se organiza el trabajo cotidiano para preservar los ambientes naturales.

Cómo inscribirse al voluntariado del Parque Nacional Patagonia

Quienes estén interesados en formar parte y vivir esta experiencia única del Parque Nacional Patagonia, tienen tiempo hasta el miércoles 18 de noviembre para iniciar el proceso de postulación. Para conocer los requisitos, las condiciones y la modalidad de participación, deben escribir al correo electrónico voluntariospatagonia@apn.gob.ar. Desde allí les enviarán el Programa de Voluntariado del Parque Nacional y el formulario de preinscripción.

Una vez completado el formulario, la organización se pondrá en contacto con las personas seleccionadas para continuar con el proceso correspondiente. Se trata de una oportunidad muy buena para aquellos que estén interesados en formarse en materia de conservación de especies y sueñan con vivir una experiencia en contacto con la naturaleza.