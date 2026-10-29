Visita del papa León XIV a Buenos Aires: los cortes en Recoleta por cuatro días

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) implementará un operativo especial de seguridad en las inmediaciones de la Nunciatura Apostólica por la visita del papa León XIV, con controles policiales y restricciones para la circulación vehicular y el acceso al área.

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El dispositivo comenzará a las 12 del sábado 7 de noviembre y se extenderá hasta la tarde del miércoles 11, período durante el cual el ingreso estará limitado a residentes, comerciantes, trabajadores y huéspedes de alojamientos que acrediten su vínculo con la zona.

La medida forma parte del operativo coordinado con el Gobierno nacional, ya que el pontífice se hospedará en la sede diplomática ubicada sobre la avenida Alvear al 1600. Los cortes afectarán el sector delimitado por las avenidas del Libertador y Callao y las calles Quintana, Juncal y Cerrito.

¿Cómo serán los cortes y qué permisos se necesitarán para ingresar a la zona de la Nunciatura Apostólica?

Durante la vigencia del perímetro de seguridad, los únicos accesos habilitados estarán en las intersecciones de avenida Callao y Quintana, y de Libertad y Quintana. Para atravesar los controles, los vecinos deberán presentar el DNI con un domicilio que coincida con el lugar de acceso o una placa identificatoria emitida por el Gobierno porteño.

La credencial estará disponible para frentistas, comerciantes y trabajadores que no puedan validar su ingreso con el documento actualizado. Podrá retirarse en la Sede Comunal 2, ubicada en Vicente López 2050, del lunes 2 al viernes 6 de noviembre, de 8 a 16. También se entregará en una mesa situada en Rodríguez Peña y avenida Alvear, del lunes 2 al miércoles 4, de 16 a 20.

Para obtenerla, los residentes deberán presentar un comprobante de servicio correspondiente al domicilio, como ABL, expensas o facturas de agua y electricidad. Los titulares de comercios y oficinas tendrán que acreditar la actividad mediante documentación respaldatoria, como una habilitación comercial o una constancia de inscripción en ARCA. En el caso de los trabajadores, se aceptarán recibos de sueldo, facturas o constancias de alta laboral.

Los huéspedes de hoteles y otros alojamientos ubicados dentro del área restringida deberán mostrar la reserva de hospedaje para acceder.

En cuanto al estacionamiento, los vecinos tendrán que retirar los vehículos que permanezcan en las calles comprendidas en el perímetro antes del mediodía del sábado 7 de noviembre. Quienes los saquen podrán estacionarlos a 45 grados sobre la mano derecha de avenida Callao, entre Vicente López y Libertad, y sobre avenida del Libertador, en sentido hacia Retiro, entre Libertad y Callao.

Los autos que continúen estacionados dentro de la zona una vez vencido el plazo serán trasladados por personal y grúas de Tránsito al predio de la Facultad de Derecho, sin costo para sus propietarios. Además, mientras dure el operativo no estará permitido entrar ni salir de las cocheras de los edificios ubicados dentro del perímetro.

Las restricciones también alcanzarán la actividad comercial. La Ciudad recomendó anticipar el abastecimiento de mercadería, debido a que la circulación de proveedores y servicios tendrá horarios específicos: el sábado 7 estará habilitada durante todo el día; el domingo 8, desde la mañana hasta la tarde; el lunes 9 y el martes 10, desde la mañana hasta el mediodía; y el miércoles 11, a partir del mediodía.

Por último, el operativo incluirá la reubicación de contenedores de residuos y modificaciones en los recorridos de algunas líneas de colectivos.