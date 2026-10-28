Cambios urgentes en el fútbol argentino por la visita del Papa León XIV: cómo se jugarán la última fecha y la Primera Nacional

Habrá cambios de último momento en la organización del fútbol argentino por la visita del Papa León XIV, que será entre el 8 y el 11 de noviembre próximos. Por lo tanto, de acuerdo con la información de Doble Amarilla, las modificaciones involucrarán tanto a la Primera división en el Torneo Clausura 2026 como al Ascenso, con la Primera Nacional incluida.

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Las variantes se deben a que la APREVIDE (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte) no brindará servicio entre el viernes 6 y el miércoles 11. El Comité de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) hará lo propio hasta el martes 10, inclusive. Todo indica que la última fecha del Clausura se jugará entre el miércoles 4 y el viernes 6 y ya no el fin de semana, como estaba estipulado anteriormente.

En el caso de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), este jueves 29 de octubre se conocerá el cronograma final del calendario con los partidos en la reunión del Comité. En tanto, en la Primera Nacional se postergará una semana la final por el primer ascenso y el inicio del Reducido (14 y 15 de noviembre). Por su parte, la final por el segundo ascenso a la Primera se disputará recién el 19 de diciembre. La Primera B y la Primera C también se verán afectadas y tendrán el mismo cronograma.

La idea es que los cinco partidos de la LPF que se disputen entre semana lo hagan conforme al reglamento y respetando los días mínimos de descanso para que no haya complicaciones con la fecha FIFA de noviembre, en la que la Selección Argentina jugará el viernes 13 y el martes 17. Esta decisión por ahora no modificaría el calendario programado en torno a los playoffs.

Cuándo serían las fechas del fútbol argentino, por la visita del Papa León XIV

Torneo Clausura de la Primera División

La anteúltima fecha de la etapa regular se mantiene como está: el fin de semana del 31 de octubre y 1 de noviembre.

La última fecha se adelantaría: en vez del fin de semana del 7 y 8 de noviembre, se jugaría entresemana el miércoles 4 y el viernes 6.

Por ahora, no se modifica el fixture de los playoffs.

El Boca vs. River y la anteúltima fecha no se mueven.

Primera Nacional, Primera B y C

La última fecha de la etapa regular se mantiene como está: el fin de semana del 31 de octubre y 1 de noviembre.

Se postergará una semana la final por el primer ascenso y el inicio del Reducido: pasarían para el 14 y 15 de noviembre.

La final por el segundo ascenso a la Primera se disputará recién el 19 de diciembre.

* Todos los cambios están sujetos a la decisión oficial tras la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA del jueves 29 de octubre.