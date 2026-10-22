El virus Shamonda llegó a los seres humanos: qué se sabe del primer caso mortal en Europa

Francia confirmó el primer caso conocido de una persona infectada con el virus Shamonda, un patógeno que hasta ahora solo había afectado a animales, sobre todo al ganado vacuno. El paciente tenía una inmunodeficiencia grave, estaba internado en la ciudad de Lyon por otra enfermedad severa y murió a principios de octubre.

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El caso todavía está bajo investigación. Las autoridades francesas buscan determinar cómo se contagió y si el virus provocó la muerte o agravó el cuadro de un paciente que ya estaba muy delicado. Mientras tanto, aseguran que no identificaron un riesgo sanitario para la población general.

Para los ministerios de Salud y Agricultura de Francia, se trata de la primera detección documentada del virus en una persona y de un caso excepcional: pese a décadas de circulación en África y Asia, nunca se había registrado una infección humana.

La principal hipótesis es que el paciente se contagió por la picadura de un jején, un insecto pequeño que transmite el virus entre el ganado, en el este del país, donde el virus había circulado entre animales durante la primavera y el verano.

Según el gobierno francés, las complicaciones cerebrales que tuvo antes de morir estarían muy probablemente vinculadas a la infección. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) aclaró que todavía se investiga si el virus causó la muerte o contribuyó a ella, y que aún se desconoce qué especie de jején intervino.

¿El virus Shamonda se contagia entre personas?

No hay evidencia de que eso ocurra. El virólogo Ben Brennan, de la Universidad de Glasgow, explicó que no existen pruebas de transmisión sostenida entre humanos y que el virus se propaga por la picadura de jejenes, no por el contacto cotidiano entre personas.

Brennan también pidió poner el caso en contexto: que el virus haya infectado a alguien con las defensas muy debilitadas no implica necesariamente un riesgo importante para personas sanas. De todos modos, señaló que hace falta más investigación para entender su capacidad de infectar a humanos.

Qué es el virus Shamonda

Según el Ministerio de Agricultura de España, el Shamonda pertenece al género Orthobunyavirus y al serogrupo Simbu. Es pariente cercano de otros virus que afectan al ganado, como el Schmallenberg y el Akabane.

Circula desde hace décadas: se detectó por primera vez en Nigeria a mediados de los años sesenta y desde entonces, apareció de forma esporádica en África y en Japón. Lo nuevo es su llegada a Europa. El 31 de julio de 2026 se identificó una variante, bautizada Shamonda-Europe, tras estudiar casos en rodeos de Alemania y Suiza.

Afecta principalmente al ganado bovino. Ovejas y cabras también pueden infectarse, aunque en general no muestran síntomas. En caballos hubo casos positivos con signos neurológicos, pero no se comprobó que el virus fuera la causa.

Qué síntomas provoca en los animales

En las vacas produce fiebre, diarrea y una baja de entre el 10% y el 20% en la producción de leche durante siete a diez días. Puede afectar a todo un rodeo, pero la mayoría de los animales adultos se recupera y no se registraron muertes atribuibles directamente al virus. El período de incubación en el ganado es de dos a cinco días.

El riesgo principal aparece durante la gestación: el virus puede atravesar la placenta e infectar al feto, lo que puede derivar en abortos o malformaciones graves. En Francia, por ejemplo, se notificaron casos puntuales de corderos con malformaciones congénitas.

El contagio se produce principalmente por la picadura de jejenes del género Culicoides, los mismos insectos que propagan la lengua azul, una enfermedad conocida en el ganado. No hay evidencia de un contagio directo relevante entre animales, aunque el virus sí puede pasar de la madre al feto.

La época del año también influye. El instituto de salud pública de Bélgica advirtió que, mientras siga la temporada de actividad de estos insectos, no se puede descartar que el virus continúe expandiéndose.

Dónde circula el virus Shamonda

La expansión entre animales fue rápida. Según el ECDC, en pocos meses el virus se detectó en granjas de Austria, Bélgica, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, España, Suiza y la isla de Jersey.

En Europa circulan dos tipos genéticamente distintos del virus, y España confirmó la presencia de ambos. Hay focos en explotaciones vacunas de Cantabria, Córdoba, Toledo, Ávila y Madrid.

El ECDC sigue en contacto con Francia y el resto de los países europeos para evaluar qué implica este primer caso para la salud pública.