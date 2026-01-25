Alex Honnold es el alpinista que escaló un edificio sin seguridad.

El escalador estadounidense Alex Honnold logró una hazaña extrema al alcanzar la cima del rascacielos Taipei 101 en un tiempo total de una hora, 31 minutos y 40 segundos, sin utilizar cuerda, arnés ni ningún tipo de sistema de seguridad. Se trata de un edificio ubicado en la ciudad de Taipéi, Taiwán.

El ascenso comenzó por un sector inicial de 113 metros formado por una losa inclinada de acero y vidrio, acompañada por dos estructuras metálicas de 4,3 metros conocidas como “ruyi”; esa primera etapa fue superada en menos de veinte minutos. Luego, Honnold enfrentó la parte más extensa y demandante del recorrido: las denominadas “cajas de bambú”, un conjunto de ocho módulos apilados que se extienden aproximadamente entre los pisos 27 y 90 y constituyen el cuerpo principal del emblemático edificio taiwanés.

El tramo decisivo del ascenso se desarrolló en la parte superior del rascacielos y fue señalado por los organizadores como el momento de mayor riesgo. Luego de aproximadamente una hora y media de escalada continua, el deportista había trepado un total de 508 metros de altura, antes de iniciar el descenso y reencontrarse con su esposa. La proeza fue seguida por cientos de personas que se congregaron al pie del edificio de 101 pisos y también pudo verse en tiempo real a través de una transmisión en vivo por Netflix.

