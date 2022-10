Ciudadela: condenan a 14 años de cárcel a un hombre por el crimen de un remisero

El remisero fue asesinado a balazos cuando llevaba a un amigo al boliche "Tropitango". Se determinó que se trató de un ajuste de cuentas.

Un hombre fue condenado a 14 años de prisión en un juicio abreviado, al ser hallado culpable del homicidio de un remisero, que fue asesinado a balazos cuando llevaba a un amigo a un boliche a bordo de su camioneta, atacada a tiros en la localidad bonaerense de Ciudadela durante un ajuste de cuentas.

La condena, a la que tuvo acceso Télam, fue homologada por el juez Julio César Di Giorgio, del Tribunal Oral Criminal 4 de San Martín, y recayó en Jorge Humberto Villanueva (52), considerado coautor del delito de "homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en concurso real con homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa".

Los hechos fueron cometidos el 3 de agosto de 2019 en perjuicio del remisero Kevin Strietzel Quiroz y de su amigo Alejandro Gabriel Rivero, quien sobrevió, en el barrio Ejército de los Andes, de la localidad de Ciudadela, partido de Tres de Febrero.

"La prueba es diáfana, contundente y sin fisura alguna para concluir el rol coautoral que tuvo Jorge Humberto Villanueva en el injusto que terminará con la vida de Kevin Strietzel Quiroz y con el intento a lograr esa finalidad respecto de Alejandro G. Rivero", indica el fallo.

"Nótese al respecto que gozaba de plena capacidad de culpabilidad al perpetrar los disparos con la intervención de otras personas que fueron con él, si se tiene presente que todos los pasos que desarrolló desde su llegada al lugar, ejecución y huida fueron consecuentes y acorde a la finalidad homicida que guiaba su voluntad y albergaba en su ánimo", agregó el magstrado.

El padre del hombre asesinado, Mariano Quiroz, dijo a Télam que no se siente del todo conforme con la pena impuesta, aunque al menos Villanueva deberá pasar 14 años en la cárcel. "Estuvimos siempre luchando para que la causa no quede archivada y ahora tuvimos una condena. No lo tengo a Kevin, pero al menos tenemos algo de alivio", remarcó.

El crimen del remisero

El crimen de Quiroz fue cometido el 3 de agosto de 2019, cuando la víctima se encontraba en su Volkswagen Suran en una de las entradas del barrio Ejército de los Andes, conocido como "Fuerte Apache" junto a un amigo, y esperaba a otros dos para llevarlos al local bailable "Tropitango", de General Pacheco.

En ese momento, y mientras comían un pancho frente a un kiosco, cinco personas a bordo de un auto estacionado con las luces apagadas dispararon contra ellos. Uno de los agresores fue identificado como o Villanueva, quien era dueño de un bar en la zona y trabajaba de cortador en una textil del barrio porteño de Flores.

Los agresores efectuaron al menos 15 disparos de arma de fuego contra el auto del remisero en lo que se cree fue una venganza contra su amigo Rivero. Es que, de acuerdo a las pesquisas, los agresores buscaban vengarse de Rivero por el crimen del hijo de uno de ellos, por el que fue detenido.

